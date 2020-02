Universitario vs. Cerro Porteño: Federico Alonso y el duro reto de marcar a Nelson Haedo Valdez

¡El “Caballo” sale con todo! Federico Alonso se va convirtiendo en el líder de la defensa crema y hoy tendrá que anular al histórico delantero paraguayo Nelson Haedo Valdez, que con 36 años es el goleador y líder de Cerro Porteño.

El defensor uruguayo —al igual que sus demás compañeros de la defensa— analizó una serie de vídeos del rival y sabe a la perfección los movimientos de los hombres de ataque de Cerro.

Y, sin duda, por su lado siempre estará Nelson Haedo Valdez, que tuvo sus mejores años en la Bundesliga. Alonso tiene la misión de respirarle en la nunca, de anticiparlo siempre, de ganarle arriba, y (si es posible) “rascarlo” para que no haga la fiesta en el Monumental.

No será fácil, pero el “Caballo” no le corre al reto.

Es un momento ideal para revalidar que llegó para cumplir con las expectativas y que es el líder de esa defensa merengue, de esa “U” que hoy espera hacer respetar la casa para ir a manejar una posible clasificación en Asunción.

Universitario llega a este encuentro luego de eliminara a Carabobo en la primera fase con un marcador global de 2-1. Esta vez tendrán en frente a un equipo con mayor experiencia en la Copa Libertadores que incluso llegó hasta los cuartos de final de la edición pasada donde quedó eliminado ante River Plate.