Universitario venció a Huancayo y sumó su primer triunfo en el Torneo de Promoción y Reservas

¡Celébralo, crema! Universitario consiguió su primer triunfo en el Torneo de Promoción y Reservas. Los "merengues" derrotaron 1-0 a Sport Huancayo en un partido que se les complicó en los minutos finales.

El único tanto de la victoria de Universitario lo marcó Jorge Agüero. De esta manera, la "U" trepó al octavo lugar con tres puntos.

La próxima semana Universitario visitará a Carlos Stein. Por su parte, Sport Huancayo continúa en el tercer lugar con tres puntos y la próxima fecha recibirá a Deportivo Municipal.

Resultados del sábado (fecha 2)

Ayacucho FC 2-2 Sport Boys

Atlético Grau 3-2 César Vallejo

Universitario 1-0 Sport Huancayo

Deportivo Binacional 0-2 Melgar

Paritos por disputarse este domingo

Sporting Cristal vs. Cusco FC

Alianza Universidad vs. Carlos Stein

Cienciano vs. U. San Martín

Deportivo Llacuabamba vs. Cantolao

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Deportivo Municipal vs. UTC