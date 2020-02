Alberto Rodríguez y la gran noticia que lo acerca a la selección peruana

Las excelentes noticias siguen llegando para Alberto Rodríguez que tuvo su gran estreno con Alianza Lima el último sábado, luego de un año y cuatro meses fuera de las canchas.

El experimentado zaguero volvió a lo grande y todo el país reconoció su entrega, la solvencia y elegancia dentro del campo, a tal punto que su regreso a la selección podría apresurarse

LÍBERO pudo conocer que el “Mudo” es observado desde la Videna y, de no existir inconvenientes en su planificación, tendría grandes chances de ser convocado para el debut de la “bicolor” en las Eliminatorias.

Pablo Bengoechea lo llevará de a pocos y tampoco duda que su regreso a la selección será rápido. Por lo pronto, Rodríguez solo se enfocará en recuperar su ritmo futbolistico para el beneficio de Alianza Lima.

“Uno se siente contento porque reconocen el trabajo pero uno no lo hace solo (sobre su recuperación). Me siento halagado por los comentarios, pero a lo que a mi me compete es seguir trabajando para poder enseñar y también aprender”, comentó Alberto Rodríguez.

Alberto Rodríguez se mostró feliz de volver a los terrenos de juego y aseguró que aportará mucho al equipo: "Me sentí bien, contento por jugar, más porque el equipo ganó. Ahora toca disfrutarlo. Definitivamente, esperé mucho tiempo, más de un año el poder jugar y se pudo dar".

Alberto Rodríguez firmó por una temporada con Alianza Lima.