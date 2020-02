Pablo Bengoechea, ¿el blanco de la Federación Peruana de Fútbol?

Sancionar con dos fechas de suspensión y el pago de una multa de 12.900 soles por sugerir el rebrote de las benditas manos negras de siempre es advertirle a Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, que hablar más de la cuenta —ojo, ejercicio recurrente en él— trae consecuencias.

Sin embargo, ¿a todos se les mide con la misma vara? Basta recordar que José Carvallo y Aldo Corzo, referentes de Universitario de Deportes, criticaron abiertamente el trabajo arbitral —hablaron de robo y otros epítetos tras empatar a uno con UTC en Cajamarca en noviembre del 2019— sin verse perjudicados, situación que hoy abre el hilo de la polémica.

“Estoy sorprendido y triste por el momento. Pero bueno, me toca acatar la sanción y así perjudicar lo menos posible a Alianza”. Bengoechea, sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, no podrá plantear la apelación —según las normativas vigentes— que le permita sentar un precedente.

Empero, el “Profesor” tampoco tuvo el derecho a defenderse mediante la exposición de su verdad. “Todo lo que diga no tendrá solución. No voy a decir lo que pienso porque no quiero perjudicar más a Alianza Lima. Mejor me quedo quieto”.

La directiva blanquiazul no se ha pronunciado al respecto pero se prepara legalmente a fin de contrarrestar futuras penalidades al menos con la exposición de una defensa cuyo propósito sería exigir que a todos se les mida con la misma vara.