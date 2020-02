Alianza Lima: Jean Deza manda mensaje a hinchas tras actos de indisciplinas

Jean Deza dio la cara tras un semana en cura de silencio luego que sea captado en una discoteca tras el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau. El extremo grone le envió un mensaje al hincha donde indica que dará todo por el club.

El jugador de Alianza Lima, primero se refirió cómo se dio su vuelta al cuadro victoriano. “Pasaron cosas que no pensaba que iban a pasar. Estaba mucho más cerca de Sporting Cristal. Dio un giro todo y mi representante me llamó. Se concretó llegar a Alianza Lima porque era un plan a futuro. Pesó lo económico también y ahora muy feliz de estar acá. Creo que es una revancha, pero lo tomo con calma. En cada partido que me toca jugar dar lo mejor y crecer en lo futbolístico. Espero dar muchas alegrías”, expresó Deza.

Luego agregó. “Estamos en un proceso de adaptación. Somos muchos jugadores nuevos. Ahora se integra Beto da Silva. No es como comienzas, sino como terminas el campeonato. Estando en Alianza Lima siempre te piden ganar. Hemos hecho gol y nos han empatado rápido. No podemos tener el marcador a favor mucho tiempo. Hay que trabajarlo estando más concentrado. El profesor está trabajando mucho defensivamente para que esto no vuelva a pasar”.

Sobre la proximidad del clásico, manifestó. “Universitario tiene buen plantel. No ha hecho muchas contrataciones, pero le está yendo muy bien. Va a ser un bonito espectáculo el clásico y Alianza Lima tiene que ganarlo. A la hora de la verdad creo que nosotros somos los que decidimos cómo hacer las cosas”.

Finalmente, Jean Deza se dirigió al hincha grone. "Solo decirle que voy a dar lo mejor de mí y agradezco por el respaldo que me están dando. Eso es lo más importante, dar lo mejor de mí, sacrificarme en cada partido y hacer muchos goles".

¿Dónde jugó Jean Deza antes de regresar a Alianza Lima?

Jean Deza de 26 años, estuvo en UTC antes de regresar a Alianza Lima. En el cuadro cajamarquino solo anotó dos goles. Antes pasó por Sport Rosario (no llegó a debutar) y Sport Huancayo. En la temporada 2015, estuvo en el cuadro íntimo.