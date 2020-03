Libero TV: ¿Paolo Guerrero llegará al tope para las Eliminatorias? [VIDEO]

El último martes, Paolo Guerrero brilló nuevamente en la Copa Libertadores. El experimentado delantero peruano anotó un doblete con el Internacional de Porto Alegre en la goleada que le propinaron a la Universidad Católica de Chile por la fecha 1 del torneo continental.

¿Paolo Guerrero llegará al tope para las Eliminatorias?

A sus 36 años, Paolo Guerrero sigue tanto la talla a nivel internacional. El 9 de la Selección Peruana llega con la mecha encendida para lo que será el inicio de las Eliminatorias. En este largo proceso la Blanquirroja enfrentará en la primera fecha a Paraguay en Asunción y luego en el Nacional contra Brasil.

¿Qué te pareció el debut de Carlos Zambrano?

En horas de la noche del último martes, Carlos Zambrano hizo su debut oficial con la camiseta de Boca Juniors tras ser titular en el equipo de Miguel Ángel Russo. El zaguero peruano hizo un trabajo correcto y fue elogiado por los hinchas Xeneizes en las redes sociales.

¿Se llenará mañana el estadio de Matute?

Otra de las interrogantes que se planteó en Libero TV fue sobre el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Bengoechea enfrentará a Nacional en la primera fecha este jueves en Matute desde las 9:00 p.m. Se espera que sea una caldera Matute, aunque por el momento solo se ha vendido 14 mil entradas, menos de la mitad de capacitad que tiene el coloso.

¿Cuál será la táctica de Universitario para ganar a Alianza Lima?

Finalmente y no menos importante, hablamos del primer clásico del año a jugarse este domingo en el Monumental. Por un lado Alianza Lima llegará cansado por lo que significa jugar un exigente encuentro tres días antes de enfrentar a los cremas. A su vez, Universitario no descuida ningún detalle y trabaja pensando en regresar al triunfo pues hace dos fechas que no gana.