El "Chorri" Palacios aceptó que Cristal está en crisis: "A Mosquera le espera un duro trabajo"

Roberto Mosquera no arrancó del todo bien en su vuelta a Sporting Cristal: empató ante Vallejo en Trujillo (1-1) y perdió con Carlos Stein en el Gallardo (1-0).

Por este motivo Roberto Palacios -voz de mando del elenco celeste por su trayectoria- tomó la palabra y se refirió a la actualidad del equipo.

"De hecho que Cristal ahorita está en una crisis complicada por el cambio de técnico a pocos meses de haber empezado el año. Ahora con la llegada de Mosquera esperemos que comience a remontar y logre un buen rendimiento", dijo Roberto Palacios a "Negrini lo Sabe" de Ovación.

Acto seguido, el "Chorri" señaló que a Roberto Mosquera le espera un duro trabajo en Sporting Cristal, ya que se enfrentará ante la desconfianza del anterior técnico, Manuel Barreto.

"Mosquera tiene un trabajo muy duro porque hay desconfianza por lo que pasó con el técnico anterior. Se está pasando un momento complicado, yo sabía que no iba a ser tan fácil para Roberto. Se nota que todavía falta trabajo, tuvo dos semanas y no se vio ningún cambio en el equipo porque en 15 días no se puede ver algo interesante", agregó Roberto Palacios.

"Es un trabajo duro porque él no conformó ese plantel pero él los conoce. Cada técnico tiene sus gustos, su forma de jugar y sabe qué jugadores necesita", sentenció el ídolo de Sporting Cristal.