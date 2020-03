Javier Arce sobre premio de Bengoechea en el 2019: "Lo merecía un peruano".

Para algunas personas, el aislamiento social obligatorio que se vive en el Perú, sirve para poder recuperar ese tiempo perdido con tus seres queridos, como en el caso de Javier Arce, quien reveló un aspecto positivo de la medida impuesta por el gobierno para poder frenar la propagación del coronavirus.

"Disfruto estar con la familia. A veces el fútbol nos quita tiempo y no podemos estar con ellos. Acato las órdenes del presidente Vizcarra. No se puede ser irresponsable cuando hay muchas vidas en peligro", declaró el ex técnico de Cusco FC.

Arce también expresó su sentir por la goleada que recibió el "Poderoso del Sur" ante River Plate. "Sentí desazón. Pensé que podía revertir la situación, pero me faltó tiempo. Fueron cinco fechas muy difíciles y con rivales de envergadura. No pude plasmar mi idea. Un 8-0 es anormal. River es una potencia. El tema más pasa por la calidad del rival. Binacional se enfrentó a un equipazo".

Así mismo, campeón del Apertura 2019 con Binacional confesó que estuvo en la mira de un club cuando entrenaba este año a Cusco FC. "Hubo un equipo de provincias que me habló cuando estábamos en la cuarta fecha, pero no acepté. Tenía que cumplir el compromiso pactado con mi club".

Además, Arce habló sobre la premiación del fútbol peruano en la pasada temporada y el reconocimiento que recibió Pablo Bengoechea como mejor entrenador. "Ese premio lo merecía un peruano. Pienso que por números fui yo. Fue injusto, pero lo tomé con calma. Al final solo es un título honorífico. No hay dramas".

Actualmente, Deportivo Binacional se ubica en el tercer lugar del Torneo Apertura con 13 puntos, mientras que en la Copa Libertadores 2020 ocupa el último puesto del Grupo D, conformado por River Plate, Sao Paulo y LDU de Quito.