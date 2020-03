Alianza Lima: Leao Butrón se refirió al exigente trabajo que envía Mario Salas

Leao Butrón, portero de Alianza Lima, confirmó que el nuevo entrenador del equipo es el chileno Mario Salas y que su trabajo a pesar de la distancia ya se puso en marcha.

El golero de Alianza Lima recordó que “Como todos saben, el técnico del equipo es Mario Salas”, indicó el experimentado jugador.

El arquero señaló además que a pesar de la distancia por el periodo de cuarentena que viven varios países del mundo –entre ellos Perú y Chile- por la enfermedad coronavirus, el estratega utiliza el chat para comunicarse con sus pupilos para entregarles los trabajos de la semana.

“Nos están mandando vía WhatsApp la rutina de trabajo físico, que por cierto está muy duro, y luego nosotros tenemos que enviarlo”, informó el futbolista de 43 años de edad.

El futbolista creyó oportuno enfatizar que “más allá de quién venga o quién esté, es responsabilidad de los jugadores –en mayor porcentaje- tratar de que el tema vaya bien y allí tenemos que aplicarnos más”.

Es oportuno precisar que el plantel se quedó sin técnico en el marco de la fecha seis de la Liga 1 luego de la renuncia de Pablo Bengoechea. Los malos resultados e indisciplinas, la generaron.

Leao Butrón se refirió a Jean Deza: "No soy su padre"

Mientras el país vivía el octavo día de cuarentena el club optó en realizar un en vivo para entretener a la gente en sus casas y de manera correcta eligió a Butrón. En un momento de la transmisión, el portero volvió a referirse a Jean Deza, jugador separado por indisciplina.

“Deza es un gran muchacho y lo estimo, no soy su padre para decirle lo que está bien o mal, pero tampoco me alimento de la carroña. Ya le dije lo que pienso (al jugador), ahora depende de la dirigencia (tomar decisiones). Los jugadores estaremos de acuerdo con lo que decidan pues hay cosas que no se hicieron bien”, puntualizó.