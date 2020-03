Libero TV: ¿Debe seguir Ñol Solano en la selección tras escándalo? [VIDEO]

Ñol Solano está en el ojo de la tormenta debido al último escándalo que protagonizó por no acatar el estado de emergencia dictado por el Presidente Martín Vizcarra. Sumado a eso, el asistente de la Selección Peruana tuvo una acalorada discusión con un periodista nacional, donde le cuestionó varios temas.

Ante este escándalo, en Libero TV se planteó la siguiente pregunta: ¿Debe seguir Ñol Solano en la selección tras el escándalo de anoche? Está claro que el exfutbolista y ahora estratega nacional, ha cometido un grave error y manchado la imagen no solo de la FPF, sino la del todo el comando técnico liderado por Ricardo Gareca.

Un día después de protagonizar este escándalo, Ñol Solano salió al frente para pedir las disculpas del caso. "Pido disculpas, tuve una conversación acalorada (con el periodista Jaime Chincha) por la situación que viví. Estoy muy arrepentido de todo esto. No voy a justificar nada, espero no volver a cometer estos errores. Era una reunión, no una fiesta, mira como estoy vestido. Todo el mundo se queja".

Otro de los temas que se tocó fue la ampliación de la cuarentena para prevenir el contagio masivo del coronavirus, pues hasta la fecha existen más de 500 personas que han dado positivo a la prueba del covid-19.

Con esta medida, ¿cuándo regresará el fútbol? Los diversos torneos tanto en Sudamérica como en Europa y Asia, están detenidos, incluso se aplazó la final de la Champions League. La Copa América y la Eurocopa fueron pasados para el próximo año, aparentemente, en la misma fecha.

En el caso de la Liga 1, se estima que se reanude la primera semana de mayo. Y es que, de momento, el aislamiento social obligatorio termina el domingo 12 de abril, pero los clubes tendrán aproximadamente 15 días para hacer tipo una mini pretemporada antes del reinicio de la fecha 7 del Torneo Apertura.