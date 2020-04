Gabriel Costa descartó regresar a Alianza Lima: "Tengo contrato hasta 2022 y me quedo acá"

Apenas Mario Salas dio el sí a la directiva de Alianza Lima, en Matute comenzaron a maquinar el regreso de Gabriel Costa para cobrarse la revancha tras dejar el club en el 2015.

El Fondo Blanquiazul hizo números para concretar la operación para la próxima apertura del libro de pases. El hincha, por supuesto, vio con agrado al "Gaby" porque más allá de que jugó en Sporting Cristal, es un profesional de excelentes condiciones.

Sin embargo, desde Chile, el futbolista uruguayo nacionalizado peruano descartó por el momento dicha posibilidad porque todavía tiene vínculo con el "Cacique".

"No tengo posibilidades de volver a Perú porque tengo contrato con Colo Colo hasta el 2022 y me quiero quedar acá. Tampoco me ha llamado nadie, pero quiero seguir creciendo en Colo Colo", declaró a Radio Ovación.

Asimismo, Costa llenó de elogios al "Comandante", quien firmó contrato hasta diciembre del 2021. El "Gaby" lo tuvo de técnico en Sporting Cristal y Colo Colo.

"Es una gran persona y un gran técnico. Le va a ir muy bien en Alianza Lima por la personalidad que tiene, se va adaptar rápido al club porque ya conoce el medio", manifestó.

De otro lado, el volante ofensivo habló de su experiencia en la selección peruana y expresó su deseo de estar en el proceso clasificatorio a Qatar 2022.

"Es algo lindo jugar por la Selección. Sería hermoso jugar una Eliminatoria. Hay que estar preparado por si me toca ser convocado".