Cristian Zúñiga y su conversación con Mario Salas: "Me preguntó si extrañaba Colombia"

A través de Instagram, el colombiano Cristian Zúñiga reconoció su bajo rendimiento con Alianza Lima en el arranque del 2020, sin embargo confía que con Mario Salas recuperará su verdadero nivel.

"Estoy feliz de estar en Alianza Lima, sé que no he dado lo mejor de mí, tal vez la timidez pero los partidos que he entrado trato de hacer lo que sé, poco a poco la confianza volverá", congesó el delantero en un diálogo que tuvo con su compañero Rubert Quijada a través de Instagram.

Acto seguido, Zúñiga habló de la situación actual que atraviesa el país por el Coronavirus. "La idea es que todo se solucione, es algo que nunca habíamos vivido, creo que es algo que Dios nos está mandando para cuidar más el planeta. Esperemos que se solucione lo más pronto, los profesionales de la salud están trabajando muy fuerte para eso y oramos por ellos", agregó.

Sobre su llegada a Alianza Lima, el "colocho" dijo: "Me cogió de sorpresa, yo creo en mi talento, en la capacidad que tengo, pero sí me cogió de sorpresa llegar a un equipo tan grande. Se dio por medio de Marulanda y mi representante, por la buena comunicación que tienen. Yo estaba en Panamá, donde muchos dicen que no hay mucha competencia pero los que hemos jugado allá sabemos que allá hay grandes jugadores".

En otro momento, Cristian Zúñiga reveló la conversación reciente que tuvo el nuevo técnico de Alianza Lima, Mario Salas.

"Me llamó, hablamos, me preguntó si extrañaba Colombia, sinceramente sí extraño mi país pero esto es por mi familia y uno no puede pensar en dolores, sino en amores", concluyó el "cafetero".