Johnnier Montaño a Jean Deza: “Te voy a sacar la **** cuando te vea”

A raíz del avance del coronavirus, muchos países han tenido que intensificar las medidas para tratar de frenar a la pandemia que ha cobrado la vida de miles alrededor del mundo. Es por ello que muchas personalidades que vienen acatando el aislamiento social, se han vuelto activos en redes sociales.

En el Perú el panorama no es ajeno a la actual situación y la mayoría de los futbolistas no ha dudado en hacer videos en vivo mediante sus cuentas sociales. Tal es el caso del polémico jugador Jean Deza.

El ‘Ratón’ inició una transmisión este último viernes en donde comenzó pidiendo perdón a todos los hinchas de Alianza Lima al reconocer sus errores y mencionar que buscará salir adelante para el bien de él y de su equipo.

Rápidamente los usuarios no dudaron en criticarlo al señalar que no creían en sus palabras y que ya antes habían escuchado las mismas palabras. Sin embargo, no pasó desapercibido que un ex compañero también le mande su ‘chiquita’.

Se trata de Johnnier Montaño, quien estuvo siguiendo de cerca la transmisión de Jean Deza y le mandó el siguiente comentario: “Te voy a sacar la mierd… cuando te vea. Anda a orar y no hables pavadas que el único que ayuda es Dios”.

Además de ello, el actual volante del Sport Chavelines de la Segunda División agregó lo siguiente: “Te amo Deza, pero no la cagu… más”. Y es que como se recuerda, ambos futbolistas son dos grandes amigos.

En el año 2013, Montaño y Deza coincidieron en el mismo equipo al vestir los colores de la Universidad San Martín por lo que nació una gran amistad entre ellos que hasta el momento sigue vigente, tal y como ha quedado demostrado en redes sociales.

Cabe mencionar que Jean Deza, antes de la cuarentena, estaba en el ojo de la tormenta en Alianza Lima producto de sus constantes actos de indisciplina que le valió incluso no estar en la lista de inscritos para jugar la Copa Libertadores 2020.