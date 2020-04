Diego Chávez se alista para el reinicio de la Liga 1 mientras estudia inglés

Diego Chávez sabe que este partido contra el coronavirus lo tienen que ganar todos juntos, pero a la par también muestra su preocupación porque su contrato culmina a mediados del presente año y aún no pudo debutar y así demostrar que merece quedarse hasta diciembre.

El lateral derecho además le cuenta a LÍBERO cómo son sus días entrenando en casa y además sorprende señalando que está estudiando inglés a distancia. “Me levanto muy temprano siempre, hago cosas en la casa, y tras eso ponerme a entrenar, a hacer los trabajos que el preparador físico ha dejado. Aprovecho el tiempo con la familia y por las tardes estudió inglés virtual. Me gusta la idea de aprenderlo porque quiero crecer también en otro ámbito. Estoy en el nivel básico en el instituto World American English”, contó el buen “Chaveta” de Villa El Salvador.

Como se sabe, el carrilero volvió a la “U” este año pero firmó solo por 6 meses y seguramente el fútbol peruano vuelva cuando él ya haya finalizado su vínculo y eso lo tiene preocupado. “Esta para me está afectando porque aún no pude demostrar que me puedo quedar hasta fin de año, no pude jugar todavía, pero hay que tener tranquilidad.