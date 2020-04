John Tierradentro sobre Sport Boys: "En el Callao se nace rosado, llevan el fútbol en la piel"

El fútbol peruano ha tenido a varias figuras y personajes recordados a lo largo de su historia. Uno de estos casos es el de John Freddy Tierradentro, defensor colombiano que jugó en el Sport Boys a fines de lo noventa, y gracias a una entrevista del periodista Jorge Solari, se pudieron conocer más detalles de la estadía del ‘cafetero’ en el Callao.

El ex futbolista colombiano tuvo un paso por nuestro país en 1999, año en el que arribó al cuadro rosado procedente del América de Cali. Y que con 25 años llegó para convertirse en un recordado personaje por toda la hinchada de ‘La Misilera’.

A través de una video llamada el colombiano brindó curiosas respuestas de lo que fue su época en el Boys. “Cuando llegué no tenía dinero, no tenía donde ir. Todos le decían al profe ‘Chalaca’: ‘Llegó tu hijo’. Porque decían que tenía un parecido con él”, expresó el colombiano.

Además, reveló el gran cariño que le tiene al cuadro porteño y a todo el Callao. “En el Callao viví cosas que nunca voy a olvidar. La gente ahí vive el fútbol, lo tienen arraigado en la piel. Allá se nace de rosado, creo yo. Incluso hace poco me hicieron llegar la camiseta del Boys”, añadió el ex defensor ‘cafetero’.

Finalmente, el ex futbolista de 46 años contó que tuvo ofertas de otros clubes peruanos tras su paso en ‘La Misilera’. “Después del Boys tuve la oportunidad de ir a Sporting Cristal, pero recuerdo que no me quisieron dejar ir. Me dijeron que si en Cristal me daban dos pesos, pues acá me daban lo mismo. Además, en ese entonces querían sacarme la nacionalidad para que juegue por la Selección Peruana”, culminó.