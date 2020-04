Universitario: plantel de jugadores no se opondría a reducción de sueldos

Universitario | "Si no se hace reducción de sueldos, no podremos pagar abril", dijo Carlos Moreno hace tres días y, claramente, esto trae al toque la siguiente pregunta: ¿Los jugadores qué piensan de esto, están de acuerdo o no?.

Bueno, primero hay que señalar que los de saco y corbata buscan soluciones para que el conjunto crema subsista ante esta crisis económica; segundo hay que dejar en claro que el plantel también es consciente de lo que pasa y saben que todos deben poner el hombro para sacar al fútbol peruano adelante.

Luego de sus primeras declaraciones sobre el particular, Carlos Moreno, quien tiene el control económico del club en el Fideicomiso Coril, manifestó que la reducción de sueldos no está definida aún puesto que esperarán lo que propongo la FPF tras reunión con todos los clubes de la LIga 1. Ahora, los futbolistas merengues todavía no tienen una posición firme sobre el particular ya que aún no fueron comunicados formalmente por la directiva sobre esta medida, además la Agremiación de Futbolistas tampoco les dijo nada (se entiende que aceptarán sólo una medida en conjunto) y, por último, esperan que la Federación también apoye ante esta crisis.

Una posición que sí tienen los jugadores de la "U" es que el fútbol no puede parar. Están del lado de la salud, del bien del país, pero también sabiendo que ellos y muchísimos viven del fútbol. Por eso, esperan la decisión de las autoridades deportivas sobre condiciones de salud, estructura del torneo, cuándo se volvería a jugar a puertas cerradas o no, y definir qué sucederá con lo económico sobre si habrá o no reducción de sueldos.