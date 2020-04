Reimond Manco reveló la dura cuarentena que atraviesa lejos de sus cuatro hijos [VIDEO]

Reimond Manco pasa por una situación particular en esta cuarentena por el coronavirus. El volante de Binacional contó cómo pasa los días lejos de su familia que se quedó en Juliaca mientras él debe acatar la medida del gobierno en su casa de Lurín.

El futbolista contó a ESPN Perú las razones por las cuales no pudo reunirse con su familia desde hace un mes que inició el estado de emergencia.

"Yo volví de Argentina con Binacional tras el partido con River. Mi papá salió de una situación crítica y yo me quedé con él en Lurín e hice venir a mi esposa, sin pensar que iba a ocurrir la cuarentena. Cuando ya nos agarró ya no había pasaje de regreso porque las aerolíneas colapsaron y aún así no habría viajado porque el aeropuerto es un foco infeccioso", explicó

Reimond Manco.

Los cuatro hijos de Manco se quedaron al cuidado de su suegra en Juliaca, pero el futbolista está buscando alguna posibilidad de traerlos a Lima o ir a la ciudad.

"Hacemos videollamada todos los días junto a mi esposa. Trato de no hacerlo mucho porque mientras los niños más te ven te extrañan el doble. Sienten la ausencia", comentó el jugador.

Manco llegó a inicios de año a Binacional para jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores con el actual campeón del fútbol peruano.