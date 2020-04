Reimond Manco reveló quién es su jugador favorito de la selección peruana |VIDEO

Reimond Manco eligió a su mejor jugador de la selección peruana. El volante del Binacional, se deshizo en halagos con Yoshimar Yotún, uno de los gestores que llevó a la "bicolor" al Mundial de Rusia luego de 36 años.

El exjugador de Alianza Lima, respondió algunas preguntas de ESPN. "Por la personalidad que tiene para jugar, es un tipo que te puede perder 20 pelotas y nunca se esconde, siempre la va seguir pidiendo y bueno, normalmente no pierde 20 pelotas por partido, siempre te la saca clarita", manifestó Manco.

Luego agrega; "Yo he jugado con él desde muy chico, he visto su desarrollo, como ha venido aprendiendo, como vino mejorando, él era delantero cuando jugaba conmigo, en Gálvez pienso que era delantero, luego jugó de lateral y ahora terminó de volante central. Creo que le calzó a dedo, pienso que es un tipo que es muy agresivo a la hora de marcar y a la hora de dar el pase, técnicamente es muy dotado", indicó.

Sobre la generación de los "Jotitas" que no se consolidaron en la selección dijo "No es que no llegaron a la selección, hay muchos, la gran mayoría no juegan fútbol profesional hoy en día", menciona.

Respeto Luis Advíncula y Raúl Ruidíaz, de la misma categoría (90) que si llegaron al Mundial dijo. "así es de paradójica la vida, pienso que algunos ni siquiera estuvieron en pre-selección. Por ejemplo, Advíncula nunca lo vi en pre selección, Raúl tampoco, creo que Yotún por ahí si", finalizó.

¿Cuál es el valor del pase de Reimond Manco?

Reimond Manco de 29 años, tiene un valor en el marcado de 475 mil euros. Actualmente juega en Binacional. El 2008 fue fichado por el PSV de Holanda, llegando a costar su pase en 1.5 millones de euros.