Luis Guadalupe: “Nunes tenía doble discurso, una banderola con su cara no lo hace ídolo de Universitario”

“Yo soy un tipo frontal, a mí nadie me calla”. Así se define Luis Guadalupe Rivadeneyra, quien en una entrevista exclusiva con LÍBERO recordó su pasado con camiseta de Universitario, club con el que salió tricampeón del fútbol peruano.

El popular “Cuto” no olvida que también vivió momentos duros, como aquella vez que fue separado del equipo por el técnico Jorge Amado Nunes junto a un grupo de referentes (Piero Alva, Gregorio Bernales, “Chemo” Ruiz, Alex Magallanes y Aldo Jara). La herida sigue abierta.

Hincha de Alianza Lima

Sabemos que tú te hiciste de la “U”, pero ¿antes de qué equipo eras?

“En esa época se decía que los blancos eran hinchas de la “U” y los negros de Alianza. En mi familia hay varios de Alianza y uno de chico siempre sigue lo que cree que está bien. Ya después cuando llego a la “U” a los catorce años me hago hincha del club”.

¿Cuándo debutas con la camiseta crema?

“Llegar a Universitario fue algo maravilloso. Mi debut fue en Cerro de Pasco en el año 95 y después debuté oficialmente de titular en un partido ante Cristal en el estadio Nacional”.

Esos partidos contra Cristal en los noventa eran picantes ¿no?

“Eran especiales por la coyuntura, porque se decía que ellos eran favoritos y uno siempre quería jugarse ‘los partidos’ contra Cristal. Gracias a Dios las cosas me salieron bien y pude campeonar en el 98 anotando goles en las dos finales”.

¿Había resentimiento por lo que pasó en la Copa Libertadores del 96?

“Sí. Nosotros tuvimos problemas porque Markarián renunció antes de viajar a Montevideo, entonces “Pichicho” Benavides agarró la batuta del equipo con el loco Mario Mendaña y nadie imaginó que le ganaríamos a Peñarol en su cancha.

Luego vino el partido de Cristal con Defensor Sporting, pero ya antes de jugarse se hablaba que habían hecho un arreglo, fue lo que llegó a nuestros oídos y casualmente empataron cero a cero. Era obvio que algo raro había ahí y así empieza una rivalidad más marcada.

También recuerdo un partido en el Nacional cuando Pedro Garay me mete una patada por el córner y el árbitro Torres no le saca ni amarilla, luego se suspendió el partido por una bronca. Cuando jugábamos contra Cristal siempre pasaban esas cosas”.

Has jugado de delantero, de lateral derecho, de central y de volante por derecha. ¿En qué puesto te sentías mejor?

“Yo debuté de delantero por cosas del destino porque Markarián me preguntó si quería jugar de nueve y acepté porque en la defensa había centrales de mucha jerarquía. Disfruté el momento, incluso fui llamado a la selección, pero mi posición siempre fue central. En la “U” también jugué de central por cosas del destino. Escuché una conversación entre Pepe Basualdo y Eddie Linares porque se había lesionado un defensa, entonces le dije al ‘profe’ que me probara en esa posición”.

"Nunes manejaba doble discurso"

Se dijeron muchas cosas sobre tu salida de la “U” en el 2007…

“Nunca lo voy a olvidar porque fue en el día de mi cumpleaños, el 3 de abril. Estaba descansando en mi cuarto y mi cuñado me tumba la puerta para decirme que me habían sacado de la “U” porque lo vio en la prensa. Pensé que era broma, nunca en mi vida imaginé algo tan fuerte, fue lo más duro que me pasó en mi carrera”.

Nunes señaló que los referentes sentían celos y envidia porque él celebraba los triunfos con la Trinchera…

“Yo qué le puedo envidiar a él, es como “Chemo” del Solar que iba a la barra a tocar el bombo. Yo siempre tuve una buena relación con la Trinchera y hasta coreaban mi nombre. Salir a hablar de esa forma después de tantos años y desde otro país es una bajeza, Nunes nunca fue frontal con nosotros, siempre manejaba doble discurso porque una vez dijo que como entrenador nunca haría lo que hizo Markarián con él que fue sacarlo de la “U”. Que pinten tu cara en una bandelora no te hace ídolo, los hinchas saben qué aportó cada futbolista en la historia de Universitario. Yo he sido capitán y tricampeón. De Guadalupe pueden escuchar muchas cosas, pero jamás que soy una mala persona o desleal”.

Si en esa época te llamaban de Alianza y Cristal, ¿dejabas Universitario?

“Yo era muy identificado con la “U”, demasiado, creo que ningún equipo se atrevió a hacerme una propuesta, Alianza menos porque yo cuando entraba al campo en los clásicos vendía mi humo y los sacaba de sus casillas, me burlaba de la barra, había mucha rivalidad, no era como ahora. Yo pensaba que nunca se iba a dar, pero tampoco lo descartaba porque era un profesional”.

"Alfredo Gonzales era un verdadero dirigente"

¿Alfredo Gonzáles es uno de los culpables de la crisis económica de Universitario?

“Alfredo peleaba por la institución, fue tricampeón y esto que sucede en la actualidad no tiene nada que ver con él. Hay intereses de por medio, gente que ha entrado al club para hacerle daño vendiendo el “Lolo” Fernández y Campo Mar, han hipotecado el Monumental. Alfredo era hincha de la “U”, era un verdadero dirigente, tenía su estilo, pero siempre defendió a la institución”.

¿Firmaste por el Mechelen de Bélgica gracias a los videos de Eduardo Esidio?

“Lo que me contaron unos amigos periodistas es que hubo un desvío de dinero en mi pase a Mechelen y cuando reclamo mis derechos porque no sabía nada, el empresario Guillermo Cuéllar que hizo toda la operación, por salir del paso, dijo que cuto deje de hablar porque lo hemos vendido con el video de Esidio. Edú era brasileño, zurdo y usaba la once; yo era derecho, peruano y jugaba con la dieciséis, no tiene sentido”.

¿La final del 98 con la “U” ante Cristal o la del 2011 con el Aurich ante Alianza? ¿Cuál eliges?

“Por haber sido contra Alianza, con otra camiseta y por haberle dado la primera estrella de su historia al Juan Aurich, un equipo provinciano, me quedo con la del 2011”.