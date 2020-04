Carlos Zambrano reveló insólito motivo por el que rechazó oferta del Liverpool

Carlos Zambrano es un hombre de palabra. El cariño que siente el jugador por Frankfurt FC es muy grande. En medio de la temporada 2015-16, el 'Káiser' estaba finalizando la pretemporada, cuando le llegó una oferta del Liverpool de Jurgen Klopp.

Una semana antes, el defensor prometió a su entrenador que se quedaría en Frankfurt para pelear la baja. Los centrales de Liverpool se lesionaron y estaban buscando incorporar un nuevo jugador. Klopp pidió a Zambrano como su nuevo futbolista.

"Estuve a casi nada de jugar en Liverpool. Todos sus centrales se habían lesionado. Yo no fui y ficharon a Joel Matip. No fui porque me quedé peleando la baja con el Frankfurt y les di mi palabra de quedarme", señaló Carlos en una entrevista vía instagram de Alianza Lima.

El central de la Selección Peruana contó que sus compañeros le pidieron que acepte la oferta, pero decidió cumplir su palabra y pelear para salvar el descenso con Frankfurt.

"Son decisiones que uno toma y después se arrepiente. Mis compañeros me dijeron: 'Es Liverpool', pero tenía que cumplir con mi palabra. Además, le tengo un enorme cariño a Frankfurt".