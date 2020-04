Universitario: todo los detalles de la reunión de jugadores con la Agremiación y administración crema

Son días tensos para todos los que integran Universitario de Deportes. No solamente por las disputas en lo administrativo por el poder del club, si no por la crisis económica que afecta a la institución por la para del fútbol debido al COVID-19. Ayer se llevó a cabo la primera de seguramente varias reuniones, a través de videollamada, entre las cabezas del plantel crema, la SAFAP y miembros de la administración.

¿Quién representó a Universitario de Deportes en lo administrativo en dicha reunión? Carlos Moreno, Francisco Gonzales, el abogado Jaime Ñique y el gerente financiero Guillermo Villanueva. ¿Por qué Moreno si Solución y Desarrollo informa que su designación quedó anulada tras la suspensión de su licencia como administrador? En medio de todo lo que vive el club, y que prontamente debe de ser aclarado por el Indecopi, Moreno es parte de las reuniones con la FPF, Agremiación de Futbolistas y también con el plantel de jugadores.

¿Qué jugadores merengues estuvieron en la reunión? José Carvallo, Aldo Corzo, Nelinho Quina y Alejandro Hohberg. Por su parte, por la Agremiación de Futbolistas estuvieron Roberto Silva, Jhonny Baldovino, Orlando Contreras y Fernando Revilla.

Cabe resaltar que en la reunión de ayer no se llegó todavía a ningún acuerdo. Y es que, según informa SAFAP, la intención de Universitario, al igual que todos los clubes de la Liga 1, también es aplicar un recorte salarial del 50% por tres meses. Sin embargo, la "U" formalmente no hizo aún este pedido en montos y forma, pues al parecer querían preliminarmente saber qué pensaban los futbolistas merengues. Eso sí, la "U" indicó que la propuesta formal de la reducción de sueldos la harían llegar hoy.

Ahora, en parte de la reunión se le pidió a Moreno y compañía sustentar técnicamente el por qué de ese porcentaje de reducción y desde la representación de futbolistas sienten que no fue justificado al 100%. Se presentaron unos cuadros, pero nada convincente. ¿Qué más sienten en SAFAP? Que el gran problema de la "U" no es el Coronavirus, si no de gestión a causa de los miles de líos administrativos cada vez que hay transferencia de administración. "Igual cuando entra Solución y Desarrollo encuentran trabas y ahora que entra Moreno igual encuentra trabas. Esos errores y problemas se lo quieren cargar a los trabajadores", contó una fuente de la Agremiación.

Por último, durante la reunión de ayer no se tocó en ningún momento la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta dictada por el Gobierno y a los que muchos clubes están recurriendo debido a la crisis económica en el fútbol por el Covid-19. Hoy podría darse una nueva reunión entre todos los mencionados.