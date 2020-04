Presidenta de Cantolao responde a Safap: "El comunicado no es una amenaza, es una propuesta"

Luego que la directiva de la Academia Cantolao anunciará la reducción de sueldos a la mitad a los futbolistas y que causó molestias en la interna, la titular del club chalaco salió al frente para explicar algunos puntos que son importantes.

"Por esta crisis mundial también se ha visto afectada nuestra institución, en abril no vamos a poder cumplir con el salario al 100 por ciento, no solo tenemos jugadores, sino cuerpo técnico y personal administrativo. Si bien es cierto recibimos dinero del Consorcio pero somos uno de los equipos que menos cantidad recibe del canal y no alcanza para cubrir nuestra planilla, por eso nos tratamos de respaldar con otros sponsors y las taquillas en los partidos con 'U', Alianza, Cristal, ya que no en todos los partidos tenemos ingresos pero sí en algunos", contó la Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao , a 'Hora Punta' de Ovación.

"Actualmente nuestros principales sponsors nos han hecho llegar una carta indicando que por obvias razones no van a poder cumplir con nuestros pagos porque esta crisis afecta a todos y cuando se recuperen van a tener otras prioridades antes de auspiciar a un club de fútbol", agregó la funcionaría de la Academia Cantolao.

Respecto al comunicado que eimitido sobre el recorte salaria, Mandriotti dijo: "Se envió un comunicado el martes por la noche, he escuchado que comentan que lo han tomado como una amenaza y de ninguna manera lo es. Es una propuesta salarial y si no lo aceptan tenemos las puertas abiertas para conversar, esperar su contrapropuesta y llegar a un acuerdo que no afecte a ninguna de las partes".

Finalmente, la presidenta de la Academia Cantolao que no será trata de una amenaza, sino de una propuesta para los futbolistas de su institución.

"Si bien es cierto yo estipulo un plazo de 24 horas, no es para que lo tomen como una amenaza pero nosotros tenemos que tomar medidas rápidas, no podemos esperar que contesten cuando crean conveniente. El mundo está atravesando una crisis, estamos en estado de emergencia y por eso debemos tomar medidas aceleradas pero no es una amenaza, está bien claro que es una propuesta salarial", sentenció la directiva de la Academia Cantolao