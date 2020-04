Nelinho Quina: "Si sigo haciendo las cosas bien, mi nombre se va a escuchar más en la Videna"

Nelinho Quina fue uno de los jugadores de mayor regularidad en Universitario de Deportes antes de que el coronavirus obligue a suspender el campeonato local. La 'Moto' confía en seguir teniendo esos desempeños para dar el salto a la selección peruana.

“Hay que acordarse que cuando llegué muchos dudaban de mi contratación, pero yo nunca salí a hablar porque sé lo que valgo; no me creo más ni menos que nadie, pero sé el porqué volví a Universitario".

La frase repleta de sinceridad es de Nelinho Quina, el jugador con los números más altos, productivamente hablando, en lo que va del 2020. En silencio se ganó su lugar y hoy es uno de los elementos cremas que más chances tiene de llegar a la 'Bicolor': Ricardo Gareca lo viene siguiendo.

Anhela llegar a la Selección Peruana

¿La selección? La "Moto" no cerró las puertas y resaltó que buscará mantener un buen nivel para poder resonar en La Videna.

"Puedo escuchar muchos elogios, pero no pierdo la cabeza, soy una persona grande, no me marea. Sé que si sigo haciendo las cosas bien en mi club será mucho más fácil o mi nombre se va a escuchar más en la Videna. Las cosas llegan cuando tienen que llegar".

Por último, sobre Gregorio Pérez indicó que "te habla de la vida, te dice cosas de la familia”.