Federico Alonso:evalúa volver a Uruguay en un posible vuelo humanitario

Estar lejos del país donde resides, de la familia y de los seres queridos es complicado más aún en estos tiempos de Coronavirus que tanto afecta al mundo entero.

Por esta razón Federico Alonso, defensa de Universitario, pegó el grito en el cielo para que las autoridades uruguayas envíen un vuelo humanitario y pueda volver a su país junto a su compatriota Luis Urruti.

“Es un tema que todavía no he hablado con Universitario, no sabemos si nos enviarán un avión. Estamos esperando y si aparece, analizaremos y dependerá de cómo se encuentren las cosas aquí en Perú. Veré, en ese momento, junto a mi familia que decisión tomar”, dijo Federico Alonso en diálogo con RPP Noticias.

Recordemos que en los últimos días Luis Urruti también mostró su deseo de retornar a su país y pasar estos tiempos en familia. “Estamos moviendo cielo y tierra para volver a Uruguay”, precisó en su momento el extremo de Universitario.

Cabe señalar que Federico Alonso se encuentra en Lima junto a su esposa y sus dos pequeños. No pudo viajar como lo hizo hace un mes el técnico Gregorio Pérez y su compañero Jonathan dos Santos.

El único gol de Alonso en el arranque del 2020 con la "U" - Conmebol