Roberto Chale: "Cuando tenía 13 años me probé en Alianza Lima y jugué bien"

El "Maestro" Roberto Chale tiene miles de anécdotas para contar y en una divertida entrevista con El Popular, reveló su pasó fugaz por Matute, donde a la edad de 13 años fue en busca de un sueño.

"Cuando tenía 13 años, me fui a probarme a Alianza y jugué bien. A los pocos días, un domingo, fui convocado para jugar por Centro Iqueño ante Sport Boys en el estadio de San Marcos. Hice dos goles y quedé en el equipo, haciendo toda mi formación hasta debutar en Primera", señaló.

De otro lado, con gran sentido del humor, el "Niño Terrible" contó que gracias a Dios se encuentra bien de salud y no nota la diferencia de la cuarentena porque en él ya es una costumbre.

"Hace tiempo que no salgo de mi casa, desde que salí de Universitario por motivos de salud hace tres años. Desde entonces estoy en recuperación, en rehabilitación. Hace tres años estoy en cuarentena por mi salud", agregó.

Finalmente, Chale manifestó que estuvo muy cerca de fichar por el histórico River Plate de Argentina luego de dar cátedra de buen fútbol en la Copa Libertadores con camiseta de Universitario.

"En el año 67, luego que le ganamos a River y a Racing por la Copa Libertadores, River me quiso contratar. Ofrecían 80 mil dólares por mi pase, pero la “U” pedía 150 mil dólares. Si me iba a River, seguro no hubiera jugado por la selección".