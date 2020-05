Raúl Leguía a LÍBERO sobre préstamo de Dos Santos: "Es solo una forma de pago"

Raúl Leguía pudo conversar en exclusiva con el diario Líbero. En la conversación, el gerente de Solución y Desarrollo de Universitario se refirió al préstamo de Jonathan Dos Santos, que ha generado controversia en los últimos días.

"Primero hay que decir que los contratos son confidenciales. Los dos suman 115 mil dólares. Es solo una forma de pago. Repito: ¿Jonathan va a venir gratuitamente? Imposible, pues. Ellos querían asegurarse el pago, por los malos antecedentes de Gremco y Moreno, y por eso pusieron esas cuotas de pago. No solamente la molestia es mía, Cerro Largo entiendo va a responder ante esto que hicieron de exponer los contratos. Fastidia la manera que actúan estos tipos para tratar de hacer ver que hay algo oscuro. Ellos quieren hacer como que estamos en su nivel. Sobre el pago y el destino, ya es tema de ellos, del club uruguayo", indicó Leguía.

Luego, volvió a dejar en claro que para él no hay forma de que se diga que Jonathan Dos Santos haya venido a préstamo a Universitario gratuitamente. "Cuando estuvimos con Jean Ferrari en Conmebol, cerramos el préstamo de Dos Santos y Urruti. En principio querían el préstamo por Dos Santos en 150 mil y 1 millón por compra del pase. Querían eso porque era el goleador, pero obviamente no había forma. Pero se acordó bajarlo a 100 mil dólares después de una conversación larga. Era un pedido del profesor y nuestro trabajo era conseguirlo", acotó Raúl Leguía a Líbero.

"¿Cómo puede ser un tema gratuito? Por sentido común, un jugador de la calidad, por sentido común, de Dos Santos no podría venir gratuitamente. Si pones el ejemplo de que estos señores le pagaron 70 mil dólares del préstamo por Henry Vaca y jugó solo tres partidos, hay una diferencia entre las dos gestiones", continúo.

Raúl Leguía siguió explicando así la operación: "Son 100 mil dólares por el préstamo y 15 mil dólares por el partido, se pagó 65 mil y faltan 50. Sea lo que sea son 115 mil dólares por la cesión y el partido. No sé porque razones se podría encaletar el tema. Yo no entiendo porque se habla de encaletar, para qué y por qué cuando la deuda existe. El préstamo se tiene que pagar. Entiendo que el jugador está bastante molesto con esto, porque son estupideces. Está bastante contrariado. No hay nada ilegal en lo administrativamente ni tributariamente".