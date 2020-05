Damián Ísmodes recordó su paso por el Racing de Santander y explicó por qué no se consolidó [VIDEO]

En el año 2005, Sporting Cristal se coronó campeón del Torneo Clausura con anticipación. El equipo que era dirigido en ese entonces por ‘Chemo del Solar, fue una verdadera ‘Máquina Celeste’ por lo que el DT decidió darle chance a los juveniles para que se muestren.

Uno de esos jóvenes era Damián Ísmodes, quien destacó por sobre los demás e incluso jugó la final por el título nacional que se disputó en Arequipa. Luego de ello, ‘Damichón’ se metió siempre en el equipo titular.

Ya era una costumbre ver sus regates y goles de larga distancia por lo que rápidamente hubo clubes de Europa que preguntaron por él. Sin embargo, fue el Racing de Santander el equipo que decidió comprarlo por cinco temporadas.

Pero Ísmodes no pudo consolidarse y terminó pegando la vuelta al fútbol peruano. Han pasado años y el volante no olvida su paso por España y contó la razón de por qué no pudo quedarse en la Liga Santander.

“Siempre me considere un jugador bastante fuerte de la cabeza y teniendo en claro lo que tenía que hacer. Lo mío siempre fueron las lesiones. Llegué al Racing de Santander y estuve seis o siete meses parado, lesionado”, le contó al medio ‘El Cristal con que te miro’.

Luego, Ísmodes dio más detalles: “Ya estaba mejorando, tuve un problema de papeles y a la mitad de la pretemporada me tuve que regresar a Perú. Esto no lo sabían, pero tuve que hacer papeleos. Me perdí la pretemporada también”.

Pero eso no fue todo. ‘Damichón’ también contó que cuando estuvo a préstamo en el Eibar, no se cuidó fruto de su juventud y luego ya se le hizo crónico lo de las lesiones en su rodilla.

Finalmente, Ísmodes cerró con lo siguiente: “Necesitaba un lugar dónde jugar. Hablaron con mi representante, regresé a Cristal, pero las lesiones me siguieron. Desgarros y más y entré en un periodo de lesiones”.

Cabe mencionar que tras estar en Municipal y Sport Boys, Damián Ísmodes se encuentra en Cienciano, equipo que regresó a la Primera División del fútbol peruano con la idea de volver a luchar títulos nacionales.

