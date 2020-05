Padre de Jefferson Farfán reveló que le robó dinero a Julinho en Defensor Lima [VIDEO]

El padre de Jefferson Farfán, Luis Farfán, se animó a contar algunas anécdotas en una divertida entrevista. 'Cópola', alias que él mismo reveló, detalló sobre su paso por el fútbol: coincidió en Defensor Lima con Julinho.

Al ser consultado en que año ocurrió ello, el progenitor de la 'Foquita' refirió que no recordaba exactamente la temporada. Recurriendo al registro, Julinho militó en emblemático club de Breña entre 1991 y 1992 por lo que pudo haber sido en uno de esos años.

"He jugado de zaguero en Defensor Lima ¿en qué año? La verdad no me acuerdo. Jugué con Julinho [...] 'Agujita' (Alejandro Baza) metía más 'yuca'. Mi compare salía con su alfiler (hace el ademán de pinchar) y se quejaba. Los negros lo teníamos loco a Julinho", indicó para Teledeportes.

La quimba y velocidad de Julinho se hacía notar en el torneo peruano. A pesar de ser una de las figuras de los 'Carasucias', el otrora delantero brasileño no se libró de Luis Farfán y compañía: el padre de Jefferson reveló que un día le robaron dinero.

"Un día nos dijeron (en Defensor Lima) que teníamos que entrenar mañana y tarde. Y nosotros estábamos medio 'agujas' (sin dinero). Peña (un compañero de equipo) me dice 'Julinho va a pagar pato'. Fuimos de frente a su bolsillo (a sacar el dinero). Así nos fuimos a almorzar a Pachacamac (risas). Julinho (después de darse cuenta de la picardía) nos dijo 'ou Farfán, ou Peña, ou rateros'", comentó entre risas.

Para la temporada 1993, Julinho pasaría a las filas de Sporting Cristal. Jugaría cerca de 10 temporadas con el cuadro celeste en donde llegó a disputar 359 partidos y convertir 154 goles. Alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores 1997.