Gregorio Pérez: "Están preguntando en el exterior por Jonathan Dos Santos"

Don Gregorio Pérez, siempre sincero y directo, respondió sobre aquella información que llegó desde redacciones uruguayas que señalan que el "Tigre" Gareca piensa en Jonathan Dos Santos para la Selección Peruana y logrando una probable clasificación. ¿Qué sabe el "profe"?

"Leí la noticia. No sé si está en la mira del técnico de la Selección Peruana. No puedo abundar en esos detalles y no quiero dar una opinión. Jonathan es un goleador que está para jugar en cualquier liga y es un jugador por el que están preguntando en el exterior por lo que ha demostrado a nivel internacional y local en la "U"", señaló el estratega merengue.

Como se sabe, Dos Santos anda en boca de todos por lo de su préstamo a la "U", por las opciones que tiene en el extranjero y más porque el presidente de Cerro Largo, club dueño del pase del "9", manifestó que a pesar de todo Universitario tendrá la primera opción para comprar su pase. ¿Cómo? Bueno, en una "U" sin problemas seguramente todo sería fácil, pero con todas estas complicaciones administrativas parece imposible.

De otro lado, le consultaron a Don Gregorio sobre si la paralización de la Liga 1 a causa de la pandemia afectaría mucho más a la "U" y respondió así: "No me pongo a analizar eso, me pongo a analizar cómo retomar la actividad y pensar en que el equipo, al que le tengo confianza, siga con la misma actitud y las ganas. No me cabe la menor duda de que será así. Me han demostrado ese compromiso con el club. Los jugadores tienen que vivir para su profesión. El jugador de la 'U' está comprometido con el club y su gente. Vive para la 'U', no espera que la 'U' viva para ellos".

Gregorio Pérez espera que el Gobierno peruano abra las fronteras para volver al país y empezar a trabajar con todos los cuidados en Campo Mar, el lugar de siempre de los merengues.