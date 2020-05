Coronavirus: Miguel Trauco colabora con la construcción de una planta de oxígeno | VIDEO

El Coronavirus, ataca al Perú cada vez más fuerte por falta de insumos para tratarlo. Por ello, Miguel Trauco, seleccionado de Perú, en un acto de solidaridad, viene apoyando a una empresa para fabricar tanques de oxígeno en Tarapoto.

Miguel Trauco reveló que "Estoy en una cadena para hacer una planta de oxígeno y en un día ha recaudado más de 700 mil soles. Estoy agradecido con Dios y con el sacerdote que está haciendo más que las autoridades", indicó en Ovación.

Como se sabe, en la parte de la selva, los pobladores son los más afectados por el coronavirus por falta de oxígeno.

De otro lado, Miguel Trauco se refirió a la selección peruana. "Siempre cuando se acerca un partido de la selección me emociono mucho, mis ánimos están al tope. Me quedé con las ganas de compartir con mis compañeros y el público. Estuviéramos ya con los 6 puntos", indicó el lateral izquierdo a Radio Ovación sobre la hipotética fecha doble, ante Paraguay y Brasil, que no se disputó en marzo por la pandemia.

El futbolista del Saint-Étienne confesó también cómo son sus días luego de que el fútbol francés fuera culminado. "Estoy tranquilo, un poco aburrido, pero gracias a Dios bien de salud. Con todo lo que se vive creo que fue mejor suspender el fútbol francés. Hago ejercicios en casa, no he salido a trotar en la calle a pesar de que en Francia se puede salir a correr seis kilómetros", señaló.

¿Qué edad tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco nació el 25 de agosto en 1992 en Tarapoto. Tiene 27 años y juega en el Saint-Étienne de Francia desde mediados del 2019.

Emigró el 2016 de Universitario tras la Copa América Centenario. Fue fichado por el Flamengo de Brasil.