Gregorio Pérez: "Universitario está viviendo una situación que no merece"

Gregorio Pérez habló con Radio Ovación sobre la complicada situación institucional de Universitario de Deportes y la crisis económica que azota al cuadro crema y manifestó su deseo de que el diálogo entre el plantel de jugadores y la administración de Carlos Moreno no se corte. Además, indicó que la 'U' es una institución tan grande que no merece pasar por estas situaciones.

"Esperemos que en estas hora se llegue a buen puerto, no se puede cortar el diálogo en estas circunstancias. La 'U' es una institución muy grande, con mucha historia y está viviendo una situación que la propia institución no la merece, pero creo que hay personas capaces que sacarán esto adelante", indicó el estratega uruguayo Gregorio Pérez.

Luego, Don Gregorio Pérez mostró su pesar por los que menos ganan en Universitario y son los que se están viendo más afectados en cuanto a lo económico. El DT dejó en claro que está "muy preocupado" y que mantiene contacto diario con sus jugadores para tratar de encontrar una solución.

"Me preocupo por la situación que vive el club, donde uno tuvo la suerte de llegar ahí y estar vigente. Estoy todos los días conversando con todo el plantel, me preocupa que haya gente que no reciba nada, otros que reciben menos. Sé que están negociando los futbolistas y lo que ellos determinen vamos a acompañar, estamos de acuerdo. El cuerpo técnico no es ajeno a la iniciativa de los jugadores".

Sobre el reinicio del torneo, indicó que "no solo estoy con el deseo que se dé lo más pronto posible (reinicio del torneo), sino con la preocupación de este virus. Es una situación difícil, acá en Uruguay también están estudiando un protocolo de entrenamientos. Hay un mar de confusiones porque la realidad es que ninguno sabemos qué va a pasar ni cuándo irá a parar esto".