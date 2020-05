"Futbolistas de Liga 1 van a tener que jugar con mascarillas"

Surrealista. La Liga 1 podría ser una de las únicas competencias del mundo en el que los futbolistas jueguen con mascarillas. O al menos aquella es la idea de Eduardo Gotuzzo, uno de los encargados en armar los protocolos de sanidad y seguridad en la FPF, que aclara que el fútbol con mascarilla es la opción más válida hasta la fecha.

"Toda la actividad se tendrá que ir abriendo progresivamente, ya se ha presentado un protocolo para los entrenamientos. Apenas haya opción de trabajar lo deben hacer bajo esas condiciones. Es importante que se hagan pruebas rápidas dentro de los clubes", afirmó el integrante de la comisión médica de la FPF a Radio Ovación sobre la vuelta de la Liga 1.

Ahora bien, la polémica llegó después. Precisamente cuando Eduardo Gotuzzo reafirmó su postura de que los jugadores usen mascarillas durante el partido. "Entiendo que dicen que uno no se va a oxigenar bien pero cuando tú corres y estás salivando, gritando, tu opción de contaminar es muy alta. Van a tener que jugar con mascarillas sí o sí, esa es mi opinión", indicó.

"La gente no comparte pero entonces que busquen una solución mejor. Tendremos que inventar una mascarilla que no quite la oxigenación", sentenció.

Vale destacar que en ningún parte del mundo el fútbol se realiza con mascarillas y, a lo mucho, las autoridades futbolísticas están disponiendo que los suplentes usen mascarilla hasta su hora de ingreso al campo de juego.

Aunque la idea de la FPF es la vuelta del fútbol en agosto, Eduardo Gotuzzo aclaró que mucho dependerá que la tasa de infección no se dispare en los pasos previos al reinicio de la Liga 1.

"Si el protocolo no aumenta la tasa de infección vamos a estar tranquilos y después habrá que ver partidos de fútbol en entrenamiento y después ya partidos oficiales. Todo es un proceso que va a tener que ser progresivo", puntualizó.