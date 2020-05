LIGA 1: Conoce el protocolo de entrenamientos aprobado por el Gobierno para el regreso del fútbol profesional

Vuelve el fútbol. Así es. Luego de una paralización de más de 60 días por la pandemia del coronavirus en Perú, el balompié volverá progresivamente, según lo anunció este viernes 22 de mayo el presidente Martín Vizcarra durante una conferencia en la que se confirmó la ampliación del estado de emergencia y la cuarentena, aunque esta última con cierta flexibilidad.

El mandatario precisó que en en el marco de la Fase 2 de la lucha contra el COVID-19 en el Perú, está contemplado desde este lunes 25 de mayo el reinicio de algunas actividades económicas, entre las que se encuentra el regreso a los entrenamientos de los clubes profesionales.

La vuelta a los trabajos de los 20 equipos de la Liga 1, entre los que destacan Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cienciano, Binacional, Carlos Mannucci, entre otros, se dará en medio de un estricto protocolo sanitario elaborado por la Federación Peruana de Fútbol y aprobado por el Ministerio de Salud y el Gobierno.

Según lo señalado por el mandatario, la vuelta a las prácticas debe respetar las normas de higiene y distanciamiento social impuestas para frenar el coronavirus. Todo ello, servirá de base para la vuelta de la Liga 1, la misma que se desarrollará sin público en los estadios.

A continuación, detallaremos el protocolo de la FPF para la vuelta a los entrenamientos el cual tiene como principio básico garantizar la seguridad de los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores, auxiliares, árbitros, oficiales y sus familiares más cercanos.

Traslado al entrenamiento:

- Lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos hasta la altura de los codos antes de salir de casa. Colocarse alcohol en gel y llevarlo al entrenamiento.

- Indumentaria, agua, suplementos y elementos de aseo serán propios y personales.

- No se podrá llevar a terceros al entrenamientos ni realizar escalas en el camino. Se sugiere no usar aire acondicionado.

- Para quienes no tienen vehículo particular, el club deberá proveer transporte de ida y vuelta. De preferencia, debe ser individual. De ser un bus, deberá ser desinfectado antes y después del servicio, y solo podrá sentarse un jugador por fila.

- Si presenta algún síntoma, el jugador no debe asistir al entrenamiento. El cuerpo médico del club hará seguimiento.

- Solo asistirá el personal indispensable a cada entrenamiento.

- Al llegar, el personal debe mantener el distanciamiento indicado y pasar primero por el control médico antes de dirigirse al campo de entrenamiento.

- El personal de utilería deberá al menos 1.5 horas antes de la citación al primer grupo de jugadores. Los materiales necesarios serán colocados luego de ser desinfectados y antes de la llegada de los jugadores.

- Los grupos de jugadores citados por el cuerpo técnico deben guardar una distancia temporal de 15 minutos entre uno y otro, para evitar aglomeración.

De la llegada al inicio del entrenamiento:

- Se tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo, se desinfectará el calzado en bandejas con trapos embebidos en lejía diluida. Si la temperatura es igual o mayor a 37.5° C, la persona será evaluada por el médico del club.

- Al descender de los vehículos, dirigirse directamente al vestidor. Evitar llevar relojes, joyas, lentes de sol, billetera o cualquier elemento susceptible de contaminación, así como aretes, cadenas, esclavas, pulseras, piercing, etc.

- Evitar saludos cercanos. Si se camina detrás de otra persona, mantener una distancia de cuatro metros.

- Al llegar al vestidor, lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y/o desinfectarse las manos con alcohol en gel. Para tomar las cerraduras, barandas, picaportes, etc., usar la mano no dominante. Mantener los espacios ventilados y la mayor cantidad de puertas abiertas.

Durante los entrenamientos:

- Ninguna persona ajena al entrenamiento debe ingresar a la zona. El periodismo debe mantener una distancia prudente sin tener acceso a los jugadores ni CT.

- El personal técnico, médico y auxiliar que acuda al campo será el mínimo indispensable y llevará todo el tiempo mascarilla, guantes y careta de acrílico.

- Habrá espacios para hidratación. Cada jugador debe llevar consigo agua y/o bebida hidratante de uso personal. Cada botella debe tener el nombre del jugador y ser colocada respetando la distancia entre una y otra.

- Se propone tres fases de trabajo con una duración mínima de siete días para cada etapa.

- En la primera etapa se hará trabajos individuales, evitando carreras que tengan a un jugador tras de otro. La distancia mínima es de 10 metros. La cantidad de jugadores en campo no excederá el tercio de la totalidad del plantel.

- En la segunda etapa habrá trabajos específicos con una cantidad de futbolistas en campo no mayor a la mitad del plantel.

- En la tercera etapa, se hará trabajos específicos con el plantel completo.

- En la segunda y tercera etapa se incorporará progresivamente trabajos en gimnasio.

Los trabajos en gimnasio:

- En la medida de lo posible, realizar los trabajos de gimnasio al aire libre, trasladar los equipos al campo y mantener una distancia de 3 a 4 metros.

- En el ingreso al gimnasio de debe mantener el doble de la distancia social (3-4 metros).

- Debe haber adecuada ventilación y desinfección antes y después de los ejercicios.

- Reducir la presencia del comando técnico, cuerpo médico y auxiliar al mínimo. De estar, deben portar mascarilla y careta de protección facial.

Post entrenamiento y retorno a casa:

- Los jugadores se lavarán las manos de acuerdo hasta los codos por 20 segundos.

- Los jugadores entrarán al vestidor por grupos, respetando la distancia de dos metros, para cambiar la ropa de entrenamiento por ropa seca.

- No compartir vasos, tazas, cubiertos, botellas, etc. Cada uno tendrá sus utensilios, y deberá lavarlos antes y después de usarlos.

- Al salir, debe lavarse nuevamente las manos, desinfectarse con alcohol gel y dirigirse a su medio de transporte.

- El retorno a casa debe ser igualmente de forma individual. Al llegar a casa, desinfectar los zapatos con lejía, cambiarse de ropa y bañarse.

- En caso de merienda, esta debe ser en empaques sellados que hayan sido desinfectados previamente.

Atención en fisioterapia:

- La atención en fisioterapia será por indicación exclusiva del médico del plantel. Solo un jugador podrá estar en la sala de fisioterapia (salvo que se pueda guardar dos metros de distancia).

- El fisioterapeuta deberá tener mascarilla, guantes, protector facial acrílico y guardapolvo. Todo será descartable, salvo el protector, que deberá ser desinfectado tras cada atención. Se evitará conversaciones.

Personal de limpieza:

- El personal de limpieza, debidamente protegido, deberá desinfectar las instalaciones dos veces al día, y constantemente las cerraduras, barandas, etc. Además, tendrá que abastecer de implementos sanitarios a los miembros de cada institución.

