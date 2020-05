Reimond Manco: "Me arrepiento de todas las malas decisiones que pude tomar"

La cuarentena ha motivado la reflexión de todos los futbolistas. Reimond Manco reconoció que por culpa de sus errores de conducta no pudo dar el salto de calidad en su carrera profesional.

El volante de Deportivo Binacional afirmó que su estrecha relación con la noche y los escándalos también lo alejaron de la selección peruana que dirige Ricardo Gareca.

"Tengo muchas autocríticas. Me arrepiento de todas las malas decisiones que pude tomar. Parte de la madurez del ser humano es reconocer los errores. El fútbol es mi vida.

Sí quiero estar en la selección peruana, pero también sé que uno jugando y trabajando se va a acercar más. Si Dios quiere y se da, espero estar a la altura. Cuando vi el Mundial Rusia 2018 sentí una felicidad enorme", señaló a Gol Perú.

De otro lado, el popular "Rei" no descartó regresar a Alianza Lima, club que lo lanzó a la fama. Tampoco le cerró la puerta a Universitario, pero admitió que lo pensaría dos veces.

"Alianza Lima es mi casa. Cuando deje de jugar llevaré a mis hijos a ver al equipo porque soy hincha. Me gustaría retirarme ahí si se da la posibilidad. En Sporting Cristal sí jugaría, en Universitario tendría que pensarlo, depende del momento. No quiero decir algo de lo que quizás después me arrepentiría", agregó.

Finalmente, Manco expresó su felicidad por el pronto regreso del fútbol profesional bajo estrictos protocolos de salud tras el anuncio del Gobierno de Martín Vizcarra.

"En lo personal la vuelta del campeonato me pone muy feliz ya que será bajo todos los protocolos. Le falta el público, pero igual es una alegría tener de nuevo esa sensación. Si me dicen que por seguridad tengo que jugar en la luna, me voy a la luna.

Hay que hacerlo por el bien del fútbol peruano. En donde sea la pelotita es igual, ojalá empiece a rodar pronto. Estoy con las mismas ilusiones de siempre. Esperando que esto pase para que la vida vuelva a ser normal poco a poco".