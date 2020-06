Alianza Lima no está de acuerdo con que se declare campeón a Alianza Universidad

Alianza Lima respetará cualquier decisión que tome la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre el reinicio de la Liga 1 2020. Así lo anunció el delegado 'íntimo' Héctor Ordóñez; sin embargo, se mostró en contra que se declare campeón del Torneo Apertura a Alianza Universidad cuando solo se jugaron seis fechas.

"La prioridad para todos es la salud, en eso no hay discusión para nadie y como tal todos tenemos que cuidarlos. Sin embargo, existen obligaciones y todas las actividades se tienen que reactivar y el fútbol no tiene que ser la excepción, más aún que este deporte mueve casi 500 mil millones de euros en el mundo. Por ello, considero que la fecha tentativa para que se reinicie la Liga 1 2020 es la última semana de julio o la primera semana de agosto, mientras que los entrenamientos deberían iniciarse el 15 de junio para que los jugadores tengan el tiempo necesario para realizar un buen acondicionamiento físico", señaló Ordóñez a Ovación.

"Acá hay clubes que tienen problemas y, de alguna manera, están torpedeando para que esto se dilate. Como repito, debemos privilegiar la salud, pero no quiere decir que nos mantengamos inmóviles porque así como continúa la minería, el comercio, la pesca, las peluquerías, el fútbol también tiene que seguir. Más allá de ello y ante la coyuntura, creemos que tenemos que empezar un nuevo torneo, pero eso no quiere decir que se empiece de cero o se desconozca lo hecho en las seis primeras fechas del Apertura. Nada de eso. Y digo un nuevo torneo porque las reglas serán diferentes en muchos aspectos. Acá no estamos pensando en proponer que los clubes empiecen de cero puntos, porque finalmente eso no le compete ni a Alianza ni a ningún club porque eso será elección de la Liga que pertenece a la FPF", agregó el delegado de Alianza Lima.

Asimismo, Héctor Ordóñez aseguró que Alianza Lima respetará las decisiones que se tomarán por la Liga 1 2020.

"Veo que algunos clubes han presentado formatos de torneo, en donde son respetables pero no los comparto. Por ejemplo, uno pide que no haya descenso y eso no podemos permitirlo. Otro propone un regional en donde los últimos de cada grupo y el peor penúltimo disputen la baja, eso tampoco nos parece justo porque mientras que Cantolao tiene que enfrentarse con Alianza, 'U', Cristal, San Martín, Llacuabamba lo hace con Carlos Stein, Mannucci y Grau. No nos parece justo, pero Alianza Lima va a apoyar lo que decida la Liga 1 2020", indicó.

Finalmente el delegado de Alianza Lima mostró su desacuerdo con que se declare campeón del Apertura a Alianza Universidad. "Escucho voces decir que se declare campeón al equipo de Huánuco, pero quiero recordarles que solo se jugó el 14 por ciento de todo una competición que comprende Apertura, Clausura y Play-offs, por tanto, esa figura tampoco podría darse. Alianza no ha presentado nada de nada y si deciden jugar domingo y miércoles, lo hará. Si deciden que se juegue regional, aceptará. Si deciden que se le otorgue puntos de bonificación, lo respetará. Con esta pandemia todos vamos a perder y Alianza es el más perjudicado en jugar a puertas cerradas porque el 40 por ciento que recoge de las taquillas ya no le tendrá dentro de su presupuesto; sin embargo, sigue cumpliendo con sus jugadores mes a mes", sentenció.