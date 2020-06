Alianza Lima: Doctor confirmó dos casos de jugadores con malestar pero no se hicieron pruebas de COVID-19

¿Alianza Lima tuvo casos de jugadores con coronavirus? El doctor del club victoriano, Hugo Blácido, reveló que dos futbolistas presentaron posibles síntomas pero que ahora ya se encuentran estables.

El médico de Alianza Lima, afirmó que ambos jugadores hicieron la cuarentena y ya entrenan sin problemas. "He tenido dos casos en donde ha habido un malestar general. No les hemos hecho las pruebas (COVID-19), pero la evolución ha sido buena. Realizaron la cuarentena y ya entrenan sin problemas", manifestó para Gol Perú.

Respecto a los protocolos de salud para el regreso a los entrenamientos, Hugo Blácido dijo. "Cuando inició todo hubo mucha preocupación para elaborar un protocolo que cuide a los jugadores. La fase previa al entrenamiento consiste en muchas cosas. Antes que todo estamos solicitando una vacunación contra la influenza y el neumococo. Lo planeamos tener 30 días antes de los entrenamientos", indicó.

Blácido, también explicó cómo deben movilizarse los jugadores. "El traslado del deportista a la cancha deber ser individual y no pueden estar acompañados. Estrictamente solos en sus movilidades. Si no la tienen, el club verá la forma de transportarlos manteniendo los espacios. No tenemos fecha para el regreso de los entrenamientos".

Finalmente, el médico del club expresó que "Hay un gran apoyo de Mario Salas y su comando técnico. Hablo seguido con su preparador físico, Osvaldo Alegría. Hay que recordar que el escenario puede cambiar y esta cambiando, y pueden haber modificaciones. Pero nos tenemos que acondicionar a lo que el entrenador quiere", finalizó.

Alianza Lima: Aldair Rodríguez y todo lo que debes saber sobre su posible regreso a Matute | FOTOS

Alianza Lima está sumamente interesado en contar con los servicios del delantero peruano Aldair Rodríguez del club Binacional de la Primera División nacional.



Mario Salas, flamante técnico de los blanquiazules, habría dado el visto bueno al club de La Victoria para que inicien las gestiones y se concrete su pase para el segundo semestre.

Si todo sale bien, los íntimos tendrán a la mejor versión del “Tigre” Rodríguez, quien el año pasado anotó doce goles y fue fundamental en el título conquistado por el Binacional.



Rodríguez –cabe indicar- debutó profesionalmente en Alianza Lima el año 2012 bajo el mando de "Pepe" Soto. Para sumar minutos fue cedido al Melgar en el 2013 y, al año siguiente, poco tiempo después de retornar, firmó por César Vallejo.



A fines del 2014 retorna a casa y el 2015 hace pretemporada en España. “Vengo a luchar por un puesto”, sostuvo ilusionado. Jugó 94 minutos en 11 partidos. Decidido a ser protagonista, optó en volver a provincia y firma por Alianza Atlético.



Esa fue quizá la mejor decisión que tomó en su carrera pues logró lo que buscaba: jugar, hacer goles y ser protagonista.



Pero el “Tigre” no solo ha logrado ello, también alcanzó la exposición internacional, su crecimiento fue notable, y de esto se ha dado cuenta Ricardo Gareca, técnico de la selección.

En este dulce momento, Rodríguez tiene como expectativa continuar potenciando su juego y está convencido de que la mejor manera para ello es continuar jugando. En Matute lo quieren de regreso para que sea actor principal y ya sonríe.