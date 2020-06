Jack Durán admite contacto desde la Selección Peruana: "Voy a seguir haciendo lo que me han pedido"

Sueña despierto. Jack Durán, la gran figura de Alianza Universidad, confirmó que lo vienen siguiendo desde la Selección Peruana y que hasta recomendaciones le han dado en busca de ser una opción a futuro.

"No puedo mencionar nombres, pero sí se contactaron, me hablaron (por el comando técnico)", señaló el futbolista de 28 años en una entrevista con 'El Comercio'.

En ese sentido, Durán explicó que ha sido buen alumno con la tarea que le dejaron desde la Videna. "Me dijeron qué cosas tenía que hacer: el recorrido, que lo estuve haciendo en el campeonato, pero lamentablemente paró", precisó.

Eso sí, al "10" de Alianza Universidad nadie le quita la ilusión de cara al reinicio de la Liga 1. "Voy a seguir haciendo lo que me han pedido y seguir trabajando", indicó.

Jack Durán remarcó que no se desconcentra con la inactividad de los 'extranjeros' de la Selección Peruana ni menos con la posibilidad que la liga local sea la base de la convocatoria para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

"Esa decisión ya la tiene el ‘profe’ Gareca, él decide a quién convocar y a quién no. Pero uno tiene que luchar para cumplir sus metas. Mi sueño es vestir la camiseta de mi país, que es lo que cada jugador anhela. Eso es lo que yo deseo y voy a esforzarme para lograrlo", puntualizó.

El otro objetivo de Jack Durán

El volante de 28 años no solo piensa en la Selección Peruana o la posibilidad de ganar un título, el salto al extranjero es otra las metas que lo obsesiona. "Yo no soy de escoger ligas, pero me agrada la brasileña y la mexicana. También la de Estados Unidos, la MLS, donde hay muchos peruanos", afirmó.

Los números de Jack Durán en el 2020

El exjugador de Alianza Lima lleva un gol y una asistencia en 5 juegos con Alianza Universidad en la Liga 1. Ronny Revollar lo hace jugar de 10 o como volante por derecha, además de darle libertad para aparecer por cualquier carril en ataque.