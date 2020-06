Gabriel Costa:"Me encantaría volver a Sporting Cristal, me trataron bien"

Gabriel Costa encontró su mejor nivel futbolístico con Sporting Cristal. Su presente es Colo Colo de Chile, pero el atacante no dudó en mostrar su deseo de volver al cuadro 'celeste'. 'Gaby' agradeció a los fanáticos rimenses por el apoyo y los mensajes de aliento.

"Me encantaría volver a Cristal pero no sé qué pasará en el futuro. Me hicieron sentir bien. Agradezco a los hinchas por la muestra de cariño que me hicieron sentir en casa", indicó el jugador al programa El Cristal con que te miro.

Fueron tres temporadas que defendió la camiseta de Sporting Cristal y logró el título nacional. Costa señaló que su objetivo es continuar su carrera en la Liga Chilena, pero en un futuro la opción de regresar al Perú no está cerrada.

Por la cuarentena, el jugador se encuentra en su casa cumpliendo los ejercicios que le brindó su club. Reconoció que no tuvo una buena temporada, pero quiere demostrar que puede ser una pieza importante para Colo Colo.

"Quiero cumplir mi contrato con Colo Colo. Estoy cómodo y feliz acá. Si me llega una oferta mejor la tomaré", expresó 'Gabby', quien viene trabajando para ganarse la convocatoria de la Selección Peruana.