Gabriel Costa contó quién lo convenció para firmar por Sporting Cristal | FOTOS

Alianza Lima tenía todo listo para renovar con Gabriel Costa. El uruguayo de aceptable temporada, ya había dar el visto bueno para su permanencia; sin embargo, recibió una llamada de Sporting Cristal que le hizo cambiar de parecer. ¿Quién fue?

Gabriel Costa reveló el motivo que lo obligó a dejar Matute para afrontar un nuevo reto con la tienda rimense. El atacante de Colo Colo expresó que Alianza Lima quería que continúe, pero la llamada de Mariano Soso fue clave.

"En Alianza mantenía bien y me querían, pero la llegada de Mariano Soso me convenció para llegar a Cristal. Mariano me pegó una llamada y me convenció jugar en Sporting Cristal", indicó Costa en una entrevista con el programa El Cristal con que te mido.

'Gaby' defendió por tres temporadas la camiseta de Sporting Cristal. El jugador reveló que se sintió muy feliz en el cuadro celeste y agradeció a los hinchas por el cariño que le brindó.

"El hincha de Cristal siempre quiere ganar. Siempre te pide que dejes algo más. El primer año que llegue a Cristal me fue bien, luego tuve una lesión y lo mental también juega. La llegada de Mario me dio mucha confianza para recuperar mi mejor nivel", expresó Costa.