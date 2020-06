Presidente de socios de Universitario: “Pedimos que se recalcule la deuda y podemos pagar el monto real”

Es ingeniero colegiado y conocido en el mundo merengue. Hoy, en un momento crítico para el club y donde todos dan su punto de vista, él habla por los socios, esos que fueron apartados con la ley concursal y señala tener la salida financiera para que Universitario de Deportes vuelva a mano de sus socios, pero sin caer en los errores del pasado. Guillermo Gonzáles, presidente de los socios de Universitario, también pidió la palabra para dar su punto de vista sobre el complicado momento institucional del cuadro crema. ¿Hay solución, qué piensa de las administraciones concursales, la deuda de Gremco es real, hay responsabilidad de los socios? ¡La nota a continuación!

¿Esta es la peor crisis institucional en la historia de Universitario?

La verdad, el club nunca estuvo en una situación tan lamentable como la de ahora. Desgraciadamente todo nos ha hecho propensos a ser liquidados y eso no se puede sacar del contexto. Hoy por hoy la U está al borde de la liquidación y no podemos permitirlo, no vamos a dejar que eso pase.

¿Qué piden ustedes los socios, qué sienten con todo esto que está pasando?

Estamos pidiendo que se vuelva a recalcular toda la deuda, la Junta de Acreedores de un inicio no tiene sustento. El club, eso lo tenemos claro los socios, no debe más de 120 millones de soles. Las administraciones concursales, en forma general, ya han generado 40 millones de soles de deuda. Las gestiones de las administraciones han adelantado 22 facturas de derechos de televisión. ¿Por qué los socios debemos seguir aguantando esto? Las malas administraciones se tienen que evaluar por sus estados financieros y lo real es que hay 40 millones de soles de deuda.

¿Sientes que las administraciones concursales solo agravaron la crisis y la deuda?

Las administraciones tienen que recuperar o pagar esa deuda que ellos generaron, eso es lo que estamos pidiendo a Indecopi a quienes ya les envíe el documento y requerimiento. Le vamos a hacer un juicio a Indecopi por daños y perjuicios. Los abogados de los socios, encabezado por el connotado Fernando Vidal, estamos manejando todo. Estamos unidos todos los socios y también estamos viendo el cambio de estatutos.

¿Cuántos socios activos hay?

Aproximadamente 2 mil socios estamos en esta línea. Lamentablemente en un inicio no tomaron partido de toda la situación del club, pero ya estamos reaccionando. Tenemos como respaldo a la hinchada, a las barras. Nuestra prioridad es salvar a Universitario y salvarlo de la liquidación. El plan de reestructuración ya se vendió y el plan de Gremco es ganar tiempo para liquidar los activos. Ya se encontraron documentos de que quisieron vender el ‘Lolo’ Fernández, hipotecaron el Monumental. Lo que la nación crema pide es la actualización de un peritaje contable de 450 hojas y donde se establece que la ‘U’ ya le pagó a Gremco los 26 millones y que, a setiembre del 2016, Gremco nos debe 8 millones de dólares. Todo está judicializado en el juzgado comercial.

¿Campo Mar es la única salvación para terminar con la deuda?

Ninguna administración ha logrado cambiar el uso (cambio de zonificación) de Campo Mar. Nosotros tenemos 520 mil metros en Campo Mar, y lo tienen valorizado a 14 dólares el m². Eso no es posible, es inaudito. Clubes antes que Campo Mar está valorizado a 1000 dólares por m².

¿Es verdad que Don Jorge Nicolini está dispuesto a ser el mecenas que necesita Universitario y terminar con la deuda?

Jorge Nicollini tiene muchas ganas de ayudar, pero no es real que va a asumir el pago de la deuda, hay un tema ahí que no puede, pero anda con muchas ganas de sacar adelante al club y está con nosotros. Ya tenemos un plan para poder asumir las deudas, pagar, y volver a ser un club importante en lo comercial. La marca ‘U’ vale muchísimo. Tenemos cómo llegar a pagar la deuda, pero claro primero a los trabajadores.

¿Cómo hacer que la gente confíe nuevamente en el socio de Universitario y el club vuelva a sus manos?

Todo el mundo le falló a la ‘U’. Los socios fallamos, pero ¿quién consiguió el Lolo, Campo Mar? Hay que poner todo eso en una balanza, no es justificar, pero tenemos que estar todos juntos, unidos, para sacar esto adelante. Creemos que todo debe de ser a través de un fideicomiso y que hasta un sol tenga que pasar por ese filtro. Así generamos confianza.

¿Y cómo salvarían a Universitario? ¿Cómo se pagaría la deuda?

Hay que pagar la deuda que se considera correcta, todo lo tenemos planificado. Tenemos un norte de cómo vamos a arreglar el futuro de Universitario. La ‘U’ es un equipo diferente y en estos momentos, recuperado el poder, eso hace todo más fácil. La marca ‘U’ vale más que el Monumental. No estoy loco al decir eso. Por ejemplo, si saco los panetones de la ‘U’ vendo 300 mil en Navidad, ganó por utilidad 5 soles por panetones y sale una importante cantidad, ese es el potencial de la marca ‘U’. Lo mismo relojes, tour crema, y demás. Universitario tiene que ser manejada como una empresa y para eso estamos nosotros. Con 10 mil socios a 100 soles mensuales tienes 1 millón y pagas tu planilla. No estoy hablando de cosas irreales, si no de posiciones concretas. Nosotros nos hemos preparado para poder trabajar. Se puede hacer teletones cremas para pagar la deuda real. Hay posibilidades. Todo siempre con un fideicomiso y así la ‘U’ llegará al centenario sin deudas.

¿Gremco quiere liquidar a Universitario?

Eso está claro y no lo vamos a permitir. Nosotros no le debemos nada a la firma Gremco. Ellos nos deben por concepto de eventos y publicidad estática la suma de aproximadamente 8 millones de dólares. Ahora se comenta que Gremco, ante la salida del sinvergüenza de Moreno, quiere poner a la firma Caire Peru SAC como administradora de nuestro Club. Nosotros no aceptamos a Gremco como acreedor, es hora de hacer justicia, y que esta empresa pague por todo el daño que le ha hecho y viene haciendo a nuestra institución. Caire trabajó de la mano del sinvergüenza de Moreno y de Gremco en la primera gestión.

¿Qué decir de Sunat?

Los señores de Sunat también tienen que sincerar su deuda. Nos han atendido bien, hemos tenido reuniones con ellos, pero los resultados reflejan incapacidad en la gente que estuvo gestionando todo.

En media de estas disputas, ¿para los socios quién está al mando del club?

Solución y Desarrollo sigue al mando del club porque están en registros públicos. Ya salieron los compadrazgos de Carlos Moreno con el fideicomiso Coril. La ‘U’ tiene cómo salir de sus problemas, sacando a la luz todas las verdades, los activos de Universitario tienen que ser dados a su real dimensión. Lamentablemente en el país todos los laudos judiciales están manejados por dinero. No vamos a dejar de pelear.

¿Quién consideras es el gran culpable de todo esto?

Indecopi es el gran culpable y responsable de lo que está sucediendo con nuestro club, sus decisiones contrarias a Ley han generado y vienen generando serios perjuicios contra nuestra ‘U’. Los socios de Universitario estamos preparando una demanda penal contra esta institución del estado.