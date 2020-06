Alianza Lima: conoce el futuro que tendrán Alexi Gómez, Carlos Ascues y Jean Deza en el club

El objetivo del “Fondo Blanquiazul”, con Mario Salas de líder, es encontrar soluciones rápidas a las malas decisiones que tuvieron en el arranque de 2020 fichando a futbolistas polémicos que perjudican a la imagen que Alianza Lima busca conseguir en el fútbol peruano con valores y profesionalismo.

¿Qué pasará entonces con Jean Deza, Carlos Ascues y Alexi Gómez? LÍBERO lo explica.

El “Comandante” Mario Salas no contará con el “Ratón” y lo hizo saber en entrevistas anteriores, señalando que en sus equipos no hay espacio para los indisciplinados, sin embargo el club no logra resolver la situación contractual del jugador por lo costoso que significaría una rescisión (300 mil dólares). Jean Deza podría ser prestado.



El caso de Carlos Ascues pasa por un disgusto de la directiva de Alianza. El “Patrón” no aceptó la rebaja salarial (40%) y el club lo mandó a la suspensión perfecta. Cuando se reinicie la Liga 1 seguro volverá a estar en el equipo, pero es muy difícil que le renueven contrato para la próxima temporada.



Finalmente, Alexi Gómez también atraviesa un lío extrafutbolístico. Si bien se trata de un tema privado (por la denuncia de exesposa), la imagen que brinda a la hinchada no ayuda con los valores de la institución. La “Hiena” tiene contrato hasta el 2021, pero en La Victoria evalúan un préstamo.