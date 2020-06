Los planes de Sporting Cristal en el futuro con Luis Advíncula y Yoshimar Yotún a la cabeza

Así como Alianza y la “U” tienen planeado los retornos de sus ex jugadores para cerrar con broche de oro sus carreras, Sporting Cristal también sueña con el regreso de Luis Advíncula y Yoshimar Yotún, identificados con la institución.

Ambos futbolistas de 30 años atraviesan un gran momento futbolístico y tienen contrato con sus clubes hasta el 2022: Luis Advíncula con Rayo Vallecano y Yoshimar Yotún con Cruz Azul. Sin embargo, por sus cabezas pasa la idea de volver a La Florida y coronarse campeones.

“No sé qué será de mi vida, pero sería un honor retirarme en Sporting Cristal porque fue el equipo que me dio a conocer, que me dio de comer, que me llevó a la selección, le tengo un gran cariño”, afirmó “Bolt” en una transmisión con la jefa de prensa rimense Romina Antoniazzi.



“Soy hincha de Sporting Cristal, antes no lo era, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mejor regalo fue hacerme hincha. Yo quiero retirarme en Cristal”, dijo Yoshimar Yotún.

Como se recuerda, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún se hicieron grandes amigos al coincidir en Sporting Cristal en donde tuvieron un paso importante al salir campeones nacionales.