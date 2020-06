Franco Navarro habló sobre la posibilidad de contratar a Jean Deza

Jean Deza dejó UTC para defender la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, las constantes indisciplinas del jugador llevaron a la directiva del cuadro íntimo a romper el vínculo laboral con el atacante. Con la reanudación de la Liga 1, los equipos vienen negociando con los futbolistas para reforzar sus planteles.

El estratega del cuadro cajamarquino, Franco Navarro, habló sobre la posibilidad de volver a contar con Deza. El entrenador nacional indicó que no hablaron con el jugador, pero si las condiciones están favorables, el atacante podría regresar a Cajamarca para defender la casquilla del equipo crema.

"Más allá de que yo públicamente he dicho que me gustaría traerlo, por eso tengo que hablarlo bien con la directiva. Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones intentaremos traer a Jean Deza. Por ahora no hay nada, no me atrevería a decir sí o no”, indicó Franco Navarro a Gol Perú.

Navarro indicó que están a la espera de pasar la prueba molecular para reiniciar los entrenamientos. Según el protocolo que viene manejando UTC, el 22 de junio deberán de estar reiniciando los ejercicios individuales. Una semana antes de iniciar el Torneo Apertura estarán llegando a Lima.

"Nosotros estamos supeditados a la autorización. Primero esperando las pruebas y después empezar como corresponde el lunes 22. Todavía estamos esperando eso para que oficialmente podamos entrenar primero por grupos, luego la mitad del equipo y de ahí todos a la tercera semana. Nuestro viaje a Lima sería una semana antes del inicio del torneo”, expresó.

Jean Deza puede tomar acciones legales contra Alianza Lima

Jean Deza acudió a la Agremiación, pero la decisión de Alianza Lima ya estaba tomada. Ahora, él es jugador libre, y deberá tomar la decisión de si demanda o no al club. Es algo que debe hacer él con sus abogados", precisó Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP).