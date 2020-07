José Manzaneda: "Estamos contentos porque el campeonato está cerca"

Luego que César Vallejo reiniciara los entrenamientos individuales, José Manzaneda se mostró muy contento y aseguró que el equipo 'poeta' recuperará el nivel a partir del próximo 7 de agosto.

“Ya se estaba haciendo un poco largo pero ya estamos acá, que bueno el club este tomando todos los protocolos al pie de la letra y feliz por el regreso”, declaró José Manzaneda a las redes sociales de la institución trujillana.

Asimismo, el volante de César Vallejo reveló lo difícil que fueron los trabajos en casa durante tres largos meses a causa de la pandemia del Coronavirus.

“Han sido 3 meses difíciles, ha sido algo que no se había dado en el fútbol y ni en la vida, por mi lado me he estado entrenando con los trabajos que mandaban los profesores vía Zoom, y me siento bien ahora que hemos vuelto a entrenar, se siente diferente pisar la cancha nuevamente, los trabajos de balón y contento porque el campeonato está cerca”, expresó José Manzaneda.

Finalmente, el futbolista analizó la participación de César Vallejo en el arranque del 2020. “Somos conscientes que el inicio del campeonato no fue bueno, no fue lo que esperábamos y se podría decir que es una nueva oportunidad para demostrar el gran equipo que somos y yo creo que eso va a ser importante de acá a final del año”, concluyó José Manzaneda.