Adrián Balboa culpó a Mario Salas por su salida de Alianza Lima

Mortificado. Más allá de su salida de Alianza Lima, Adrián Balboa se encuentra fastidiado con las formas de la dirigencia victoriana en estas épocas de COVID-19. Y es que no es una situación fácil trasladarse de país a país, y ahora le tocará esperar un buen tiempo para volver al lugar de donde no quiso salir: su natal Uruguay.

"Quería quedarme en Uruguay, tenía 5 días más de contrato y me hicieron viajar. Me dijeron que hasta último momento no se decidían, los dirigentes me querían y el nuevo cuerpo técnico no", señaló 'Rocky' en una entrevista con Sport 890 AM.

En ese sentido, Adrián Balboa dejó patente el reclamo que le hizo a la dirigencia de Alianza Lima sobre su innecesario viaje a Perú cuando su permanencia en La Victoria parecía resuelta desde hace días.

"Lo podrían haber resuelto antes, eso fue lo que les dije. El tema ahora es cómo me vuelvo. Tengo que esperar por algún vuelo humanitario para volverme a Uruguay", sentenció.

Cabe destacar que Adrián Balboa y toda la legión uruguaya de la Liga 1 llegó a nuestro país el pasado viernes mediante un vuelo humanitario.

¿Por qué Adrián Balboa no siguió en Alianza Lima?

Existen varias razones de la no permanencia de 'Rocky' en La Victoria. La principal es la predilección futbolística de Mario Salas por Federico Rodríguez, además de utilizar el cupo de Balboa en otro atacante, más del gusto del flamante técnico de Alianza Lima. No ayudó tampoco que Belgrano quisiera incluir una compra del porcentaje de su pase en caso un nuevo préstamo del delantero uruguayo, autor de 5 goles y cuatro asistencias durante su paso por Matute.