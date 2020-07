Liga 1 2020: árbitros reiniciarán entrenamientos este jueves en la Videna

El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Juan Sulca, reveló algunos detalles sobre los protocolos que está tomando en la institución luego que 16 jueces dieran positivo en las pruebas moleculares del COVID-19.

"Los que dieron positivo son asintomáticos y se encuentran cumpliendo la cuarentena respectiva en sus hogares. Además, se han realizado pruebas rápidas a sus familiares y estamos programando esta semana el reinicio de los entrenamientos en base al resto de resultados. Estamos cumpliendo bien el protocolo", explicó Sulca a la web 'Mal Menor'.

"Luego de cumplir sus dos semanas de cuarentena, se realizarán nuevamente pruebas de descarte, además de exámenes cardiológicos y respiratorios para ver su estado de salud. Dependiendo de estos resultados, son dados de alta y se reintegrarán a los trabajos físicos", agregó el titular de la Conar.

Asimismo, Sulca aseguró que este jueves los árbitros podrían reiniciar los entrenamientos en la Videna con el propósito de llagar en óptimas condiciones al reinicio de la Liga 1 2020, pactado para el 7 de agosto.

"Desde que empezó la cuarentena, establecimos un sistema de entrenamiento a distancia. La parte física estuvo a cargo de Ana Pérez y mediante una plataforma virtual, árbitros locales y los del interior del país han cumplido con dichos trabajos. Sabemos que no es lo mismo que entrenar en un campo de juego, pero hacemos el mejor esfuerzo posible. Nuestro reinicio está programado para este jueves, pero vamos coordinando con la institución para ver últimas pruebas. En el peor de los casos, iniciamos entrenamientos la próxima semana. Con los jueces de provincias, se escogió un grupo de ellos, que están en Lima (sede única de la Liga 1 2020) y formarán parte de las ternas arbitrales en los duelos del torneo", indicó el presidente de la Conar.

Finalmente Sulca habló de las garantías de la FPF para que la Liga 1 2020 se reinicie sin contratiempos. "Sí, los protocolos de la Federación están muy claros, son bastante exigentes. La garantía es que los que estén dentro del campo de juego no se encuentren infectados. Casos (con COVID-19) va haber dentro de la población, no estamos ajenos a eso. Todos esperamos que no sea en porcentajes muy altos, pero hay seguridad de que se cumplen todos los protocolos", concluyó.