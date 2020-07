Jeickson Reyes: "Yo no perdí 8 a 0 contra cualquier equipo. Yo perdí 8 a 0 contra River"

El 8-0 no se olvida, pero tampoco pesa. Jeickson Reyes, lateral izquierdo de Binacional, rememoró la goleada histórica sufrida a manos de River Plate y consideró que son cosas del fútbol, mas no una sentencia a sus carreras y menos a las opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Mucha gente dice que después de ese resultado uno ya no sirve, y al que sea débil de cabeza lo va a tumbar... pero uno que es fuerte mentalmente sabe que hasta a los mejores equipos le ha pasado en su momento, como a Brasil contra Alemania. Y ellos son de la alta élite, eh. Entonces, uno tiene que ver lo que ha pasado, reaccionar y actuar", señaló Reyes en una entrevista con Olé.

En ese sentido, el defensa de 32 años consideró que tienen la oportunidad de revertir su situación en las cuatro fechas restantes de la Copa Libertadores. "Nos ha tocado un grupo dificilísimo, pero yo lo tomo como una oportunidad que te da Dios de poder enfrentarte a equipos con tanto nombre en el mundo. No lo veo como algo malo, lo veo como una oportunidad", afirmó.

A propósito del 8-0 ante River Plate, Jeickson Reyes explicó que, a su parecer, no hicieron un mal partido en el Monumental. "Fue un golpe muy duro, pero como uno ya tiene años en el fútbol, acá no se pueden buscar excusas. Muchos dirán que Binacional jugó mal, pero mi autocrítica fue que no hicimos un mal partido. En lo personal me llevo una buena impresión de ese partido y siempre va a quedar marcado en mí por el resultado, por haber jugado con River​, por la Copa. Yo no perdí 8 a 0 contra cualquier equipo. Yo perdí 8 a 0 contra River", indicó.

En esa misma línea, el referente de Binacional consideró que el comando técnico de River Plate hizo un gran trabajo de análisis para neutralizar sus virtudes y sacarle provecho a sus defectos.

"Ellos hicieron que nosotros no pudiéramos dar tres pases seguidos. Entonces es mérito de ellos, no es que nosotros hayamos jugado mal. Nos pasa también en el torneo local. Los equipos vienen acá a Juliaca y cuando pierden dicen 'no hemos jugado nuestro mejor partido', pero no es eso, sino que nosotros hicimos todo para que ellos no jueguen. Lo que yo veo del partido que jugamos en Argentina es que ellos observaron nuestros videos, nos analizaron muy bien, sabían que con espacio podíamos hacerles daño. Y ellos nos anularon bien, por eso se vio a un Binacional tan frágil", analizó.

Más allá de la desazón y la superioridad del rival, Jeickson Reyes mira con optimismo el futuro y las revanchas que da el fútbol en busca del pase a octavos. "Lo lindo del fútbol es que Dios te da la oportunidad de jugar de nuevo y tenemos la chance de no cometer los mismos errores", puntualizó.

Las opciones de Binacional en la Copa

A la espera de la reanudación de la Copa Libertadores, en septiembre, en el grupo de Binacional todos se encuentran empatados en puntaje (3). Al campeón de la Liga 1 todavía le falta enfrentar a LDU de Quito (de local y visita), River Plate (L) y Sao Paulo (V).