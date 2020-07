Aldair Rodríguez sobre Selección Peruana: "Me he planteado estar en la siguiente convocatoria"

Aldair Rodríguez es uno de los jugadores más regulares de la Liga 1. Con Binacional, el atacante viene sosteniendo una buena campaña y en el regreso del fútbol quiere seguir por el mismo camino. Por esa razón se planteó dos objetivos: emigrar a un torneo más competitivo y estar en la siguiente convocatoria de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca viene trabajando desde el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. La bicolor deberá enfrentar a Paraguay en Asunción y recibirá a Brasil en Lima. Aldair Rodríguez quiere demostrar al 'Tigre' que puede ser una solución en el ataque y merece una oportunidad en el combinado patrio.

"Me he planteado como meta no solo ir al extranjero. Sino también poder estar en la siguiente convocatoria de la Selección Peruana. Estoy trabajando muy duro para eso", indicó Rodríguez al programa Fútbol Como Cancha.

FOTO: AFP

A sus 25 años, Aldair quiere tener una oportunidad en una liga con mayor exigencia; sin embargo, prefiere no hablar sobre el tema hasta que reciba una propuesta concreta. El jugador quiere seguir trabajando con Binacional y regresar al campo de juego de la mejor manera posible.

"Les he dicho a mi representante y a mi papá que no me digan mucho de propuestas hasta que no haya nada concreto. No sé mucho de eso. Esperemos que se me dé la oportunidad de ir fuera”, indicó.