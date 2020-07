Jhon Marchán: "No tengan dudas que Emanuel Herrera volverá de la mejor manera"

Jhon Marchán ya hace magia en Sporting Cristal. El volante venezolano convirtió un gol y completó una gran actuación en el amistoso ante Alianza Universidad, lo que se traduce en un gran envión anímico para el reinicio de la Liga 1.

"Estoy contento por volver a jugar contra un equipo y ante Alianza Universidad salió a relucir lo que venimos haciendo", destacó el "10" de Sporting Cristal en una entrevista con 'Fútbol Como Cancha'.

Aunque en el amistoso se vio su faceta goleadora, Marchán aclaró que se siente más cómodo haciendo famoso a otro. "Tengo libertad para jugar y me siento más contento cuando doy una asistencia, cuando veo que un gol viene por un pase mío. Yo soy más de dar el pase final para el compañero", aseveró.

A propósito de goles y asistencias, el volante venezolano detalló que lo emociona jugar con Emanuel Herrera, un jugador al que ve en óptimas condiciones para el reinicio de la Liga 1.

"Yo les digo que no tengan dudas que Herrera volverá de la mejor manera. Me da una confianza muy grande en cada entrenamiento y solo me queda disfrutar que lo puedo ver y que soy su compañero", precisó Jhon Marchán.

El exjugador del Portuguesa arrancó como titular en el amistoso ante Alianza Universidad y se encargó de convertir el primer gol de Sporting Cristal. Christopher Olivares y Washington Corozo (3) completaron la goleada.

Reinicio de Liga 1

Sporting Cristal volverá al ruedo en la Liga 1 ante Sport Boys en un duelo cuya fecha tentativa podría ser el próximo sábado 8 de agosto en Matute. El equipo de Roberto Mosquera es 17° del Torneo Apertura con apenas 5 puntos, por lo que urge de triunfos para no dar por perdido el título.