Claudio Pizarro: "Decidí que debía retirarme en Werder Bremen y no en Alianza Lima"

La novela que durante años se tejió alrededor del posible regreso de Claudio Pizarro a Alianza Lima, escribió un nuevo capítulo tras una entrevista que el "Bombardero de los Andes" concedió a la página oficial de la FIFA.

En la nota publicada en el portal oficial del ente máximo del fútbol, Claudio Pizarro dio detalles del acercamiento que tuvo con la dirigencia blanquiazul para volver a Matute y lograr el tan ansiado sueño personal de ser campeón de la Liga 1 con la divisa íntima.

Eligió Bremen y no Matute

A la pregunta sobre si fue cierto que pensó en volver a Perú para jugar con Alianza Lima, el popular "Pizza" respondió: "Fue una posibilidad hasta fines de 2019. Nunca salí campeón del fútbol peruano, y había ganas de volver. Pero luego decidí que debía dejar el fútbol profesional en el Werder Bremen y buscar otros rumbos".

Con esta afirmación, Claudio Pizarro dejó en claro que había avanzado una negociación con Alianza Lima pero prefirió colgar los botines en Werder Bremen. Incluso, dejó en claro que su futuro inmediato, ya como ex jugador, está vinculado no al Perú, sino a Alemania, concretamente al Bayern Munich.

"¡Estar en el medio de dos clubes que me dieron tanto es un halago! (vuelve a reírse). Lo que haga estará 100% relacionado con el fútbol, y es probable que sea en el Bayern. Pero no está definido qué haría allí exactamente", refirió el "Bombardero".

Estuvo 90% cerca de Matute

Recordemos que, en mayo del 2019, César Torres, miembro del Comité Consultivo de Alianza Lima, confesó que las negociaciones para lograr la vuelta de Claudio Pizarro a Matute estaban en un 90%.

"Estamos trabajando en ello, lo queremos de todas maneras. Está en un 90% su llegada a Alianza. Para nada está cerrada su vuelta, pero hay voluntad de las partes. Pizarro quiere volver y nosotros queremos que vuelva”, señaló en su momento César “Balón” Torres.

Alianza Lima, un capítulo cerrado

Hace un mes, Claudio Pizarro anunció su retiro de las canchas y señaló que no cumplirá el sueño de volver a La Victoria: “Es un tema cerrado (Alianza Lima). Yo ya terminé mi carrera. Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, pero aún no sé qué”.

Pizarro agregó: “Voy a tener tiempo ahora para pensar tranquilamente, analizar posibilidades y tomar una decisión al respecto de qué voy a hacer en un futuro”.

Su gran paso por la Bundesliga

En la nota a la FIFA, Claudio Pizarro describió todo lo que vivió en la Bundesliga, vistiendo las divisas de Werder Bremen y Bayern Munich, clubes con los que ganó todo y logró récords históricos.

"Cosas que ni imaginaba cuando era niño. Aspiraba a jugar en una liga importante, pero a medida que crecía mi carrera en Alemania y llegaban las oportunidades, busqué esos records. Tu nombre, y el de tu país, quedan la historia. ¡Y ojalá no me pasen! Si bien Lewandowski me quitó el de extranjero con más goles, ¡les costará sacarme el del más veterano en hacer un triplete! (se ríe con ganas)", mencionó el ex goleador.

"Alemania me enseñó mucho. Yo llegué a un país totalmente distinto al mío, muy organizado. A mi me ayudó que mi padre fuera marino, porque tuve una educación disciplinada que facilitó bastante mi adaptación. Lo difícil fue la comida, el clima y la cuestión familiar, pero sabía que mi profesión era lo más importante. Hoy vivo acá y estoy adaptado a la cultura alemana", finalizó Claudio Pizarro.